Barcelona acogerá en octubre un espectáculo de drones y música clásica en directo

El Parc del Fòrum de Barcelona acogerá este otoño el DroneArt Show, un espectáculo que combina música clásica en directo con una exhibición de drones. El evento se celebrará al aire libre los días 23 y 24 de octubre de 2025.

La propuesta, organizada por la plataforma Fever, consiste en una experiencia inmersiva en la que un cuarteto de cuerdas interpretará piezas clásicas bajo la luz de más de 20.000 velas, al estilo de sus populares conciertos 'Candlelight'. Durante varias canciones, una flota de drones iluminará el cielo nocturno de la capital catalana con coreografías de luz y color.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la aplicación y la web de Fever. La venta general se abrirá el miércoles 17 de septiembre a las 12:00 horas.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 65 minutos y comenzará a las 21:30 horas. Las puertas se abrirán 90 minutos antes y se recomienda llegar con antelación para registrarse y elegir asiento, ya que no estarán numerados.