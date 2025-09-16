Barcelona creará una línea de subvención de 150.000 euros para fomentar el uso del catalán

La nueva comisionada del Uso Social del Catalán en el Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, ha arrancado su labor con el foco en el ocio, el contenido digital y el comercio. Estos serán los campos principales de incidencia para fortalecer la presencia del catalán en la ciudad. Dos meses después de ser nombrada por el alcalde, Jaume Collboni, Salicrú ha empezado a definir su estrategia, en la que ya está trabajando con medidas como la creación de una línea específica en la convocatoria general de subvenciones del consistorio dotada con 150.000 euros.

Se identificará con la Ç, para fomentar la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación o ocio que tengan por objeto principal la práctica lingüística y para crear contenidos digitales en catalán en nuevos formatos. La comisionada ha insistido en la importancia de que la promoción del catalán sea un criterio transversal en la convocatoria general de subvenciones del ayuntamiento "como ya lo son la perspectiva de género, el ecosocial y la intercultural".

En su primera comparecencia, en la comisión de Derechos Sociales, Salicrú ha concretado las medidas que quiere llevar a cabo. Destaca un convenio firmado con el Institut d’Estudis Catalans para fomentar la lengua entre niños y jóvenes a través de actividades de ocio y educación complementaria. El objetivo es que el catalán se convierta en una lengua habitual e identificativa más allá del entorno escolar. El plan incluye formaciones para monitores, recursos lingüísticos, acciones específicas en los barrios y una campaña de comunicación, con una prueba piloto prevista en el barrio de Sants.

Paralelamente, se prepara la Casa de la Creación de Contenido Digital en Catalán, un espacio pionero para profesionalizar y apoyar a creadores audiovisuales en lengua catalana, con especial atención a adolescentes y jóvenes. Fue la iniciativa propuesta por ERC para crear un ‘hub’ de contenidos audiovisuales en catalán. Por el momento, el ayuntamiento trabaja en la fase inicial buscando un emplazamiento. Salicrú ha avanzado que habrá una primera presentación en noviembre en un espacio provisional y el proyecto definitivo se desplegará en 2027 en una ubicación oficial.

Revisión de protocolos

En el ámbito comercial y de la restauración, el consistorio revisará protocolos e informará a los negocios sobre la normativa lingüística para proteger los derechos de los consumidores. Además, se prevén reuniones con el sector para acordar nuevas medidas. También ha anunciado la creación de la Oficina del Catalán, que centralizará consultas, quejas y denuncias lingüísticas a través de la Bústia del Català.

Asimismo, el ayuntamiento trabaja en la creación del Consell de la Llengua de Barcelona, en coordinación con el Comisionado de Participación. Este nuevo órgano pretende convertirse en un espacio estable de diálogo y coordinación entre el consistorio, el Consorci per a la Normalització Lingüística y entidades y ciudadanos. Así pues, será un punto de encuentro regular entre el gobierno municipal y la ciudadanía para debatir, recoger opiniones y formular propuestas que influyan en las políticas públicas.