Aparcar gratis en Barcelona: dónde estacionar sin pagar y sin multas

La ciudad de Barcelona lleva años transformándose, con menos espacio para el vehículo privado y más protagonismo para el peatón, la vegetación y la movilidad sostenible.

Proliferan los corredores y ejes verdes, además de las peatonalización de calles emblemáticas del Eixample, más acostumbradas al tráfico, algo que responden al nuevo modelo de 'calle del siglo XXI'.

Este modelo se aplica a grandes ejes de la ciudad como la avenida Meridiana, la Diagonal o la Via Laietana, un modelo de transformación de las calles de la ciudad que pone a los peatones en el centro, estimula el comercio de proximidad y reduce la contaminación y el ruido.

Pero que también suprime zonas de aparcamiento en la calle, ya sean verdes/blancas -para residentes-, de carga y descarga -amarillas- o azules -de estacionamiento-.

Oferta muy reducida

Desde principios de siglo, la oferta de aparcamiento de turismos en calzada se ha reducido un 32,4% en las primeras dos décadas, porcentaje que escala hasta el 44% si se coge como referencia el año con más plazas (2004).

Pero lo que es casi un milagro es estacionar de forma gratuita en las calles de la capital, puesto que cada vez se reduce más la cifra de plazas.

De momento, solo hay 9 -de un total de 73 barrios- donde no se ha implantado ninguna modalidad de área verde: Baró de Viver, el Bon Pastor, Trinitat Vella, Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Roquetes, Canyelles y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Pérdida de la gratuidad

Además de esos barrios libres todavía de áreas verdes, hasta la fecha hay al menos seis zonas donde se puede encontrar aparcamiento gratuito en la capital catalana: Montjuïc, cerca de las playas, La Maquinista, La Sagrera, Guinardó-Vall d'Hebron, Pedralbes y la Zona Universitaria.

Recientemente, se ha perdido uno de los aparcamientos gratuitos emblemáticos de la ciudad. Hablamos del centro comercial Westfield La Maquinista que, situado en el barrio del Bon Pastor -en el distrito de Sant Andreu-, dispone de dos plantas subterráneas de parking y una exterior en las que, hasta hace relativamente poco -noviembre pasado-, se podía aparcar sin pagar ni un euro y sin límite de tiempo.

Aparcamiento limitado

Pero a partir de ahora, los usuarios tendrán acceso solo a tres horas de estacionamiento gratuito, con una cuarta hora bonificada bajo ciertas condiciones.

Estas son las zonas, pues, que quedan para aparcar gratis en Barcelona:

Montjuïc La montaña de Montjuïc, que está llena de parques y jardines, museos, centros culturales e instalaciones deportivas carece de áreas de limitación horaria de aparcamiento -es decir, es gratuito aparcar en todas ellas-, así como en las calles aledañas del Poble Sec, como la calle Lleida, la calle Mèxic y el Passeig de la Zona Franca. Hasta hace poco, el MNAC disponía de un aparcamiento gratuito al aire libre, que ha pasado a ser de pago.

Cerca de las playas En la avenida del Litoral, muy cerca del Fòrum y pegado a la playa, había un amplio párking exterior gratuito que ahora está cerrado para construir un parque. Y en la calle Llull 358 existía otro amplio solar donde hasta marzo pasado se podía aparcar gratis. Ahora solo se puede estacionar gratis en algunas vías cerca del Port Olímpic: en las calles aledañas a la cárcel de mujeres de Wad Ras, por ejemplo, quedan aún zonas blancas de aparcamiento gratuito.

La Sagrera Al sur de la zona del centro comercial de Westfield La Maquinista, donde hasta ahora se podía aparcar gratis y sin límite de tiempo, se halla el barrio de La Sagrera, una zona similar a la de Bon Pastor en las que también hay plazas de aparcamiento en la calle.

Guinardó-Vall d'Hebron En el paseo de la Vall d'Hebron, en lado mar, hay plazas gratuitas para aparcar. Sin embargo, en la zona montaña, que hasta hace poco también disponía de aparcamiento gratuito, ya hay estacionamiento regulado para residentes. En Horta-Guinardó, uno de los distritos más afectados por la nueva área verde, se puede encontrar aparcamiento sin coste en los alrededores del Velódromo. También en el recinto Mundet, situado cerca del mismo, era posible aparcar de forma gratuita hasta hace poco. Sin embargo, ahora emplean un sistema de registro para empleados y otros usuarios del recinto.

Zona Universitaria Situada en la entrada este de Barcelona, a un lado y otro de la avenida Diagonal y alrededor del Palau Reial, es la zona a la que se accede si se entra en Barcelona por la autopista A-2. Cerca del tanatorio de Les Corts hay un solar de aparcamiento gratuito, así como en las calles aledañas. Sin embargo, la cercanía de las facultades y el Camp Nou hacen que sea complicado hallar párkings libres de pago.