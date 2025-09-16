Los fuegos de nueva generación llevan al AMB a duplicar el presupuesto en prevención de incendios

La prevención de los incendios apremia a las administraciones públicas de Catalunya. Máxime después de un verano aciago con desastres medioambientales como el de Paüls, Tarragona, donde 3.300 hectáreas quedaron calcinadas. El propio president Illa ha instado a tomar cartas en el asunto. En el entorno de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa un plan propio que, tal y como puede avanzar EL PERIÓDICO tras aprobarse este verano en la Junta de Gobierno del ente metropolitano, redobla su apuesta este nuevo curso político.

Con una partida de 1,3 millones para los próximos tres años, el denominado Programa Metropolitano de Gestión Forestal (PMAF) duplica su presupuesto y prioriza la protección de las áreas boscosas más desamparadas por quedar fuera del ámbito del Parc Natural de Collserola, que cuenta con consorcio y financiación específicos. Esos pulmones verdes corresponden especialmente a las conocidas como las Montañas del Baix Llobregat, una superficie de 12.000 hectáreas, 10.000 de las cuales son masa forestal, que van desde los núcleos urbanos del Delta del Llobregat y el macizo del Garraf-Ordal hasta las crestas de las cuencas de la Anoia y el Llobregat. En el cómputo total del AMB, los terrenos forestales ocupan un total de 27.00 hectáreas, de las cuales 17.000 son únicamente de bosques.

"La gestión agroforestal cobra importancia en la medida que el 52% del suelo del AMB es no urbanizable", subraya a este diario Jordi Bou (Junts), consejero delegado de Espacios Naturales en el AMB y alcalde de El Papiol, municipio de 4.300 habitantes del área de Barcelona. Bou ejemplifica el impulso metropolitano a las políticas agroforestales con la creación de una dirección metropolitana dedicada a los espacios naturales, liderada técnicamente desde mediados del pasado 2024 por el exalto cargo del Govern Ferran Miralles.

Las acciones que el AMB financia en los municipios van de la apertura de franjas forestales, es decir surcos en la tierra para separar y salvaguardar los entornos humanos de las potenciales llamas, a mejoras de las redes hidráulicas y caminos forestales para facilitar el acceso de los bomberos en casos de emergencia.

El alcalde Bou pone en valor que los fondos se distribuyan a los municipios metropolitanos en función de dos parámetros: la superficie de masa forestal y el total de caminos no pavimentados, sin tener en cuenta renta o número de habitantes. Ponderando además que esas poblaciones no integren el ámbito de Collserola, que ya cuenta con recursos propios. Esta mecánica explica que las ciudades que reciben más recursos del PMAF sean Begues (211.929,1 euros), Castellbisbal (143.059,91 euros) y Cervelló (122.003,43 euros). El resto de ciudades del AMB reciben menos de 90.000 euros para acciones de prevención de incendios.

Rebaños para regular los bosques

Una singularidad del PMAF es que prevé el fomento el denominado silvopastoreo, el uso de rebaños para regular los bosques contra el cambio climático. Un ejemplo de esta práctica es el de Can Colomer, una finca entre Sant Climent de Llobregat y Gavà donde 40 cabras y 15 burros limpian el sotobosque alimentándose de matas y arbustos. La experiencia se enmarca en el proyecto LIFE AgroForAdapt, el cual se desarrolla con financiación de la Unión Europea y aspira a la adaptación de los espacios agrícolas y forestales mediterráneos al cambio climático.

La idea es dotar a los bosques metropolitanos de mayor resiliencia para minimizar los riesgos Jordi Bou — Alcalde de El Papiol y consejero de Espacios Naturales del AMB

Además de la mencionada finca de Can Colomer, la gestión forestal atañirá a una veintena de zonas metropolitanas más. Por ejemplo, en Begues se beneficiarán de ella la urbanización La Rectoria o el barrio de Can Sadurní. En Castellbisbal, la urbanización Comte de Sert o la de Can Costa. En Corbera de Llobregat, Can Canals. En Cervelló, Can Paulet. En Pallejà, Fontpineda. Y en Santa Coloma de Gramenet, la calle Prat de la Riba.

"La idea es dotar a los bosques metropolitanos de mayor resiliencia para minimizar los riesgos de incendios y el impacto de fenómenos extremos como sequías severas o lluvias torrenciales", rubrica Bou.

Payesía y protección agroforestal

A juicio del alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra (Junts), también vicepresidente del AMB y conocedor de esta realidad como bombero voluntario, la infraestructura verde metropolitana "no es únicamente el paisaje que nos rodea, sino también la mejor defensa contra los efectos del cambio climático". En esa línea, los responsables políticos argumentan la importancia de apoyar a la payesía para reforzar la gestión agroforestal en el área de Barcelona.

Gestión agroforestal con burros en un área boscosa de Sant Climent de Llobregat. / Jordi Cotrina

"Los payeses tienen mucho que decir para generar mosaicos agroforestales", coincide Bou. Se refiere el responsable metropolitano a "generar discontinuidad en los bosques a partir de espacios agrícolas". "Como hemos dejado de hacer actividad, el bosque gana terreno", lamenta el alcalde, en un sentido similar al provocador "hay demasiado bosque" de finales de agosto del president Illa. El líder del ejecutivo catalán apostó por un "cambio de mentalidad" sobre el 65% del territorio que actualmente son zonas forestales: "Tenemos que decrecer en masa forestal".

Los cerezos que pararon un incendio

Un ejemplo del vínculo entre payesía y prevención de incendios lo pone Vadó Molins, payés en la finca Can Tallada de Sant Climent de Llobregat y, además, jefe del parque de bomberos voluntarios del municipio. "El incendio de Viladecans de este verano se paró al llegar al campo de cerezos donde empieza mi finca", ilustra Molins. "Las zonas de cultivo tienen un tipo de vegetación donde la propagación del fuego es mucho más lenta que en los bosques maduros", agrega el payés.

También consultado por este diario, el coordinador en el Baix Llobregat del sindicato Unió de Pagesos, Ramon Figueres, corrobora que "si hay payeses, no hay fuego". "Hace 50 años todo era cultivable, hecho que prevenía de incendios. Si tienes una masía gestionada por payeses, allí nunca habrá árboles sino cultivos", afirma Figueres. El responsable sindical tiene clara la principal carencia para sostener la actividad agrícola: la falta de agua. "Tengo una finca de casi dos hectáreas de cerezos y está casi todo perdido porque no llega agua", lamenta Figueres.

Una de las nuevas acciones forestales que el AMB explora es una colaboración con el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CCTFC) para valorar los productos forestales de los bosques metropolitanos. Específicamente, la administración trabaja junto con el 'hub' forestal de la entidad para "promocionar el uso de la madera local y realizar pruebas piloto para estandarizar el uso de estos productos", explica el alcalde Bou. El AMB observa en este proyecto una manera de "realizar gestión forestal optimizando los servicios ecosistémicos que nos proveen nuestros bosques".