Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: "Pensábamos que sería una plaza de toros"

Tal día como hoy, un 16 de septiembre de 2005, se inauguraba la entonces Torre Agbar -ahora Torre Glòries-, el rascacielos que se convertiría en el nuevo icono del skyline barcelonés."La torre de la nueva Barcelona", tituló aquel día EL PERIÓDICO en su portada. La ceremonia estuvo presidida por los Reyes Juan Carlos y Sofía, junto con el entonces 'president' Maragall, el alcalde Joan Clos y el ministro de Industria José Montilla. Un acontecimiento que este diario narró en aquel momento a través de los ojos de sus vecinos. Veinte años, un cambio de nombre y muchas anécdotas después, entramos de nuevo en los hogares de quienes la vieron nacer.

Las vecinas del ático

Sílvia Moragues conserva con cariño el ejemplar de EL PERIÓDICO publicado el 16 de septiembre de 2005, en el que aparece en el sobreático donde entonces convivía con su ex pareja Fani. En aquella época trabajaba en Aigües de Barcelona y recuerda la ilusión que le produjo la apertura de la torre, con el traslado de su oficina al lado de su casa.

Sílvia Moragues y Fani Boronat, en la imagen publicada en el PERIÓDICO el 16 de septiembre de 2005 / Albert Bertran / Archivo

"Cuando me compré el piso el año pasado, no sabía que la oficina se iba a trasladar aquí. ¡Enciendo un cigarro al salir de casa y llego a la torre y aún no lo he acabado!", declaraba a este diario hace dos décadas. Hoy confiesa que, a pesar de la cercanía, "encima llegaba tarde al trabajo", cuenta entre risas en una entrevista con este diario 20 años después.

Sílvia Moragues, con el ejemplar de EL PERIÓDICO de hace 20 años en el que apareció su foto, con motivo de la inauguración de la Torre Glòries. / Alfons Padilla

La vida da muchas vueltas: Sílvia explica que dejó de fumar hace ya 13 años, al quedarse embarazada de su primera hija. En el 2019, vendió aquel sobreático para trasladarse a Jávea (Alicante), donde ahora gestiona su propia agencia inmobiliaria. Vendió el piso a otra pareja de mujeres: "Me gustó la idea de que en él volviera a vivir una pareja de chicas", dice. Este diario también ha conseguido contactar con sus sucesoras.

Las actuales propietarias del sobreático son Nina y Lara, una estadounidense y una catalana que acaban de ser madres de un bebé de ocho meses. Ambas afirman estar encantadas con las vistas, uno de los principales motivos que las llevó a decidirse por la compra. “Le hemos cogido un cariño increíble a la torre. Nos gusta contemplar cómo va cambiando con las luces”, cuentan a este diario.

Nina, Lara y su bebé viven actualmente en el sobreático de Sílvia, el mismo que salió en El Periódico en 2005. / Elisenda Pons / EPC

La terraza también causa sensación entre sus visitantes: “Tenemos amigos de todo el mundo que vienen a vernos y se quedan impresionados con las vistas. Y, desde que se reformó la plaza de las Glòries, todavía más. ¡Estamos súper contentas!”, dicen con entusiasmo.

"Pensábamos que sería una plaza de toros"

En aquel ejemplar de EL PERIÓDICO del 2005 también aparecía Carmina, una vecina que, desde su piso de la calle Bolívia, salía a tender con vistas a la torre. "Antes eran todo fábricas, pero ahora somos unos privilegiados. La Torre Glòries puede suponer un plus a la ciudad. De hecho, todos los pisos de la zona se están revalorizando mucho", declaraba en su momento.

Y tanto que se han revalorizado. Carmina hace ya diez años que no vive en Barcelona, aunque sigue siendo propietaria de aquel piso, que ahora alquila. Su cuñado Guillermo todavía reside en el bloque, en la vivienda contigua, y amablemente nos abre la puerta de su casa, donde vive desde el año 1970, por lo que ha sido testigo del cambio de ambiente en la escalera: "Ahora casi todos los pisos son alquilados", cuenta.

"Compramos el piso por 1.800.000 pesetas (unos 10.800 euros), ahora valen más de 60 millones. Hace unos días, me dijeron que vendieron uno de este mismo bloque por 400.000 euros", relata. Guillermo recuerda la construcción de la Torre Glòries con una simpática anécdota: "Cuando estaban empezando la construcción, vimos que era algo muy grande y circular, así que pensábamos que iba a ser una plaza de toros", dice entre risas. Una vez terminado el edificio, asegura que le pareció "muy bonito". "He subido un par de veces", añade.

Imagen publicada en EL PERIÓDICO el 16 de septiembre de 2005 con Carmina tendiendo ropa en su casa. / Albert Bertran / Archivo

"Llevamos toda la vida con obras"

En otro bloque del barrio, dos familias que también llevan décadas viviendo en el mismo edificio nos reciben con gran generosidad: Mamen Gargallo (55) y Carmen Guil (85), madre e hija, quienes viven en la finca con vistas a la torre desde el 1969; y Antonia Vilalta (73) y Lluís Lahoz (72), vecinos desde el 1982.

Antonia, Carmen, Lluís y Carmen, vecinos de Glòries de toda la vida / Elisenda Pons

Preguntados por sus recuerdos de la construcción de la Torre Glòries, coinciden en que ellos han estado “toda la vida con obras”, y que ya no distinguen concretamente las de la torre, aseguran: “Siempre ha sido una detrás de otra”. Desde la construcción y demolición del tambor viario —conocido también como ‘scalextric’ o ‘tortell’— o la edificación del DHub; hasta la apertura del túnel de Glòries en la Gran Via, la conexión del tranvía o la última reforma que ha convertido la plaza de les Glòries, por fin, en un oasis pacificado.

Los cuatro vecinos están contentos con este último cambio: “Ahora, con el parque y las zonas verdes, la plaza está fantástica. Esperamos que sea la definitiva”, comenta Mamen. A lo que Antonia añade: “Se ha conseguido que el resto de Barcelona conozca las Glòries. Viene gente de fuera del barrio a pasar el día, y eso evita que sea un sitio peligroso”. Aun así, también consideran que los alrededores se han descuidado: “Sobre todo la calle Castillejos, entre Diagonal y Gran Via, no tiene bien acondicionada la acera y cuesta pasar con la silla de ruedas”, lamentan.

En cuanto a la Torre Glòries, para ellos se ha convertido en un punto de referencia: "Cuando volvíamos los domingos de pasar el fin de semana en el Maresme, recuerdo que veíamos la torre iluminada y decíamos: 'Mira, ya estamos cerca de casa'”, recuerda Mamen con nostalgia. “Mis nietos la llaman ‘La torre de la abuela’”, añade Carmen sonriente.

Lluís muestra las fotografías que hace de la Torre Glòries desde su casa. / Elisenda Pons / EPC

Lluís, por su parte, se ha aficionado a fotografiar la torre desde su casa. Con su teléfono, captura cómo se transforma el rascacielos en los diferentes momentos del día, y nos muestra sus fotografías del edificio reflejando la luz del atardecer o con un arcoíris en un día de lluvia.

Lluís muestra las fotografías que hace desde su casa a la Torre Glòries / Elisenda Pons / EPC

De los accidentes al canto de los pájaros

Elena Tarrés (44) y sus padres, Joana Puit (80) e Isidre Tarrés (83), también viven en un bloque cercano a la torre. El matrimonio se instaló allí hace 51 años, y actualmente su hija también reside en otro piso del mismo edificio con su pareja e hijos. Joana e Isidre nos reciben con amabilidad y nos muestran su balcón con vistas a la torre y a la renovada paza de las Glòries: "Podría ser más verde", comentan mientras cuidan de sus plantas. "El arbolado que han puesto no es muy frondoso, y en verano hay muy poca sombra y no se puede pasear", lamenta Isidre.

Aun así, la familia valora la diferencia respecto a décadas anteriores: "Ahora, de día se oyen pájaros y, de noche, los grillos. Yo pensaba que en Barcelona no había pájaros que cantaran. ¡Ahora sí que los oigo!", dice Joana con entusiasmo.

Joana, Elena e Isidre, vecinos de toda la vida de Glòries. / Elisenda Pons / EPC

Al igual que los anteriores vecinos, los tres recuerdan haber pasado "toda la vida entre obras". Tanto es así, que llegaron a entablar relación con los operarios: "Cuando terminaron los últimos trabajos de la plaza, un obrero nos dio una camiseta para que nos la guardáramos de recuerdo", explican mientras sujetan la prenda fluorescente.

Isidre, Joana y Elena, sujetando la camiseta que les regaló un obrero de la plaza de les Glòries. / Elisenda Pons / EPC

Para ellos, la peor etapa de la plaza fue la del tambor viario, y es que lo tenían justo delante. Recuerdan esos años como una pesadilla: "Me planteé dejar el piso por la cantidad de accidentes que veíamos. Estabas tranquilamente sentado en la mesa y veías coches estrellándose, alguna moto saltando del 'tortell' hacia abajo; escuchabas frenazos, gente avisando a las ambulancias... y a más de una víctima ya se la llevaban tapada", recuerdan con amargura.

Otro mal recuerdo de aquella época es la contaminación: "Las ventanas se manchaban de negro por el humo de los coches, y costaba mucho limpiar. Era horroroso", dice Joana. Una circulación que, a día de hoy, ha cambiado en la zona con la apertura de la plaza y el parque de la Gran Clariana: "De lo que era antes a lo que es ahora, hay una diferencia positiva y notoria", opina Elena. Su madre coincide: "Ahora sales de casa y estás tranquila. Puedes pasear, sentarte... Es más práctica".

Respecto a la Torre Glòries, aunque ya están acostumbrados a verla, los tres afirman que siguen admirando sus luces de noche: "Es muy bonita de ver, sobre todo cuando hacen una iluminación especial por Navidad o por el Llum BCN", dice Elena. "Yo la miro cada día, a ver si cambia de color", añade Joana.