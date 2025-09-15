Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels

Para los municipios costeros catalanes, los trámites burocráticos para permitir actividades en sus playas suelen ser un quebradero de cabeza. En la administración del litoral participan simultáneamente ayuntamientos, Generalitat y Gobierno, lo que en muchas ocasiones complica la emisión de licencias de temporada y concesiones administrativas necesarias para que en verano los bañistas puedan disfrutar de chiringuitos y restaurantes a primera línea de mar.

En Castelldefels, el embrollo ha alcanzado un nuevo estadio. La Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó este pasado mes de julio, tal y como ha confirmado EL PERIÓDICO, un recurso de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar —órgano que depende del Ministerio para la Transición Ecológica— contra la resolución de la Generalitat que permitió al Ayuntamiento de Castelldefels otorgar 10 licencias para terrazas en el paseo marítimo el 2019.

Seis de las terrazas impugnadas se encuentran en la segunda fase del paseo, comprendida entre la calle 9 y la avenida de la República Argentina del municipio. Es decir, entre la playa de Lluminetes y la del Baixador. Esta segunda fase del paseo marítimo se caracteriza por un pavimento flanqueado por arena por sus dos lados. Las dunas, de hecho, llegan hasta las puertas de los restaurantes, por lo que las terrazas quedan adosadas a los edificios pero montadas en estructuras de madera construidas directamente sobre la arena.

Este hecho, precisamente, es el que complica su legalidad. El Ministerio, y también el tribunal, consideran que, al estar construidas directamente sobre arena, no puede estimarse que estas terrazas estén en un paseo marítimo, sino que se ubican en “zona de servidumbre de protección”. De esta manera, los magistrados concluyen que estas pequeñas parcelas de arena que quedan entre el paseo marítimo y los edificios tienen el mismo estatus que el resto del arenal de la playa y están sometidas a las mismas normas. Al tratarse de terrazas de 100 metros cuadrados, pues, según el Reglamento General de Costas deberían “contar con un título concesional” —como si fueran chiringuitos— y tener más de 100 metros entre ellas, cosa que ahora mismo no se cumple.

Una de las terrazas de la segunda fase del paseo incluidas en la resolución anulada por el TSJC / Pau Lizana

Con precedente pero sin orden de desmantelamiento

No es el primer revés que recibe el potente sector hostelero de la zona en este sentido. El 2021 también tuvieron que enfrentarse a un proceso judicial parecido que también acabaron perdiendo. En ese año, cinco de los seis restaurantes afectados presentaron una prueba pericial para contrarrestar un informe fotográfico del Ministerio. Los magistrados, sin embargo, consideraron que la prueba pericial fue elaborada “con el fin y propósito de apoyar sus pretensiones y no constituye, en este caso, prueba suficiente”.

Si el caso de 2019 es más relevante es porque, además de la Generalitat y el Ayuntamiento, los propietarios de cinco de los seis restaurantes afectados también aparecen como parte demandada en la causa. Sin embargo, basándose sobre todo en la sentencia del caso de 2021, el tribunal llega a una conclusión parecida para las seis terrazas del segundo tramo del paseo marítimo.

En todas las sentencias favorables al Ministerio hasta ahora la condena se ha limitado a declarar la nulidad de las resoluciones y a un pago de 3.000 euros a la parte demandada en concepto de costas judiciales. Esto no deja claro si la situación actual de las terrazas queda comprometida o no, puesto que no hay una orden directa de desmantelamiento de las plataformas en ninguna de las tres sentencias consultadas por este diario.

La sentencia más reciente y la que incluye a varias empresas de la zona como demandadas, que hace referencia a los permisos de 2019, no es todavía firme. Los afectados podrán interponer ante el Tribunal Supremo un recurso de casación. Consultadas por este diario, el Ayuntamiento de Castelldefels prefiere no hacer declaraciones hasta “recibir la sentencia”.

La terraza colocada sobre la arena que transgrede la normativa según el TSJC. / Pau Lizana

Mejor perspectiva

Las otras cuatro terrazas incluidas en la resolución de 2019 se encuentran en la primera fase del paseo marítimo, construida a finales de los años 90 en un proyecto ejecutado exclusivamente por el Ministerio de Medioambiente. En este caso, la situación es algo diferente. Para empezar, los restaurantes no están ubicados en edificios continuos a la trama urbana —como sí sucede en el segundo tramo del paseo—, sino en locales construidos directamente sobre el paseo.

Los restaurantes operan todo el año gracias a una concesión administrativa que otorga el Ayuntamiento de Castelldefels. El problema en este caso reside en que las terrazas de estos establecimientos no están pegadas al local, sino colocadas sobre estructuras de madera que, pese a estar adosadas al paseo marítimo, vuelven a estar directamente sobre la arena.

De esta manera, los magistrados consideran, de nuevo, que no se podrían colocar estas terrazas porque están a menos de 100 metros de otro establecimiento de restauración (los locales fijos), algo prohibido en el Reglamento General de Costas. Así lo justificó la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSCJ en dos ocasiones. La primera hacía referencia a un plan del ayuntamiento para otorgar las licencias del 2017 al 2021; y la segunda al presente caso de 2019.

Sin embargo, el consistorio logró una modificación de la concesión de los locales fijos el 2020 para que el permiso que otorgan a los restaurantes también abarque la terraza. De esta manera, y pese a que la nulidad del caso de 2019 seguirá siendo vigente, estas terrazas parecen disfrutar de una situación más ventajosa que la del resto. Está por ver si esa misma suerte es extensible a la totalidad de las terrazas afectadas.