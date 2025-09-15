Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte público

Renfe ofrece 41.000 plazas diarias en bus durante las obras en Castelldefels

Dos trenes de Rodalies, en una imagen de archivo.

Dos trenes de Rodalies, en una imagen de archivo. / RENFE

Europa Press

Europa Press

Castelldefels
Renfe dispondrá 55 buses que ofrecerán 41.000 plazas diarias en bus durante la semana del 22 al 28 de septiembre para garantizar la movilidad de los viajeros durante las obras en la estación de Castelldefels (Baix Llobregat), informó la empresa en un comunicado el pasado viernes.

De esta forma, pretende ofrecer un servicio alternativo por carretera para los usuarios de la línea R2Sud y los Regionales del corredor sur.

La actuación consistirá en la reordenación del esquema de vías de la estación de Castelldefels con el objetivo de separar el tráfico de trenes de Rodalies de las circulaciones pasantes de media y larga distancia, evitando interferencias entre ellas y agilizando los servicios ferroviarios.

Renfe asegura que el servicio de transporte alternativo, tanto para la línea R2 Sud como para los trenes Regionales, será accesible para personas con movilidad reducida. En cuanto a la recuperación del servicio, se ha programado que durante la mañana del domingo 28 de septiembre circularán trenes en pruebas sin viajeros.

