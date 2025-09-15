Renfe adjudica al fin el transporte en autobús por el largo corte de la R3 tras tres intentos fallidos

Renfe ha conseguido finalmente adjudicar el plan alternativo de transporte que suplirá durante 16 meses la falta de trenes por las obras de desdoblamiento de 17 kilómetros de vía única entre Parets del Vallès y La Garriga la línea R3 que conecta Barcelona, Vic y Puigcerdà. Una Unión Temporal de Empresas formada por Izaro, Sagalés y Montbus se encargará de transportar a los cerca de 21.000 usuarios diarios afectados por el corte, que durante los ocho primeros meses será entre las estaciones de Montcada y Reixach y La Garriga y, los ocho siguientes, entre Mollet-Santa Rosa y La Garriga.

Se pone fin de esta forma a una larga cadena de licitaciones fallidas y a unas obras que se han aplazado hasta en tres ocasiones. Finalmente, la interrupción de la línea de tren se iniciará el 7 de octubre, 11 días más tarde de la última fecha anunciada, porque las empresas que prestan el servicio de transporte alternativo no contaban con suficientes autobuses. El problema ha sido la coincidencia con las obras en la estación de Castelldefels, y que deben prestar servicio alternativo a este otro importante corredor del sur de Rodalies y Regionals.

Mientras el corte de Castelldefels será por seis días (del 22 y 28 de septiembre), el de la línea a Vic será el más largo hasta la fecha. El plan alternativo finalmente contará con una flota de 58 autobuses y 43.500 plazas diarias que prestarán servicio teniendo como base de operaciones la estación de Fabra i Puig de Barcelona y el municipio de Centelles. El dispositivo cuenta con un presupuesto de 56,8 millones.

Inicio de los trabajos para instalar marquesinas que harán las funciones de parada de autobús, que permitirá refugiarse del sol y la lluvia, en Centelles. / El Periódico

Tres licitaciones fallidas

Las obras debían iniciarse en verano de 2024. Se decidió entonces posponerlas hasta junio de este año por la coincidencia, en el tercer trimestre del año pasado, con las obras en el túnel de Roda de Berà que ya afectaron todo el corredor sur de Rodalies y Regionals durante cinco meses. Pero desde febrero Renfe ha intentado en tres ocasiones adjudicar el plan sin éxito.

La primera licitación, publicada el 27 de febrero por 49,5 millones de euros, quedó desierta en mayo por falta de concurrencia. Las obras se retrasaron de junio a septiembre para hacerlas coincidir con la reforma integral de la estación Montcada Bifurcació, ya que forma parte del trazado de la línea R3.

La segunda licitación se presentó públicamente el 11 de junio en un acto conjunto de Renfe, Adif y la Generalitat. Sus responsables indicaron que el operativo, de hasta 107 autobuses y un presupuesto de 68,3 millones (75,1 con IVA), estaba acordado con los ayuntamientos y las plataformas de usuarios. El Govern aseguró que no se escatimarían recursos ante un corte inédito, por duración, complejidad y volumen de viajeros implicados.

Pero tan solo dos semanas más tarde, Renfe anuló sin previo aviso la licitación, al ver que podía quedar de nuevo desierta al ver que las empresas del autobús no cuentan con tanta disponibilidad de flota. El 27 de junio publicó un tercer concurso, ofertando un servicio mucho menor, de 60 autobuses, y un presupuesto de 45,2 millones (49,7 con IVA).

Cambio de base

La Generalitat, los ayuntamientos y las plataformas de usuarios Perquè No Ens Fotin el Tren y la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) rechazaron esta maniobra y los cambios al considerar que se trataba de un “recorte muy significativo”. Renfe centralizaba el dispositivo de autobuses en La Garriga, y el Ayuntamiento del municipio puso en evidencia que la población no está preparada para acoger todos los autobuses y los usuarios de los alrededores que acceden y aparcan su coche. Renfe rectificó y retiró la licitación para iniciar un nuevo procedimiento negociado con las empresas de autobús.

Finalmente, el dispositivo adjudicado que se pondrá en marcha el 7 de octubre, el cuarto que ha salido a concurso, se centra en una relación de autobuses entre Centelles y Fabra i Puig, junto con servicios con paradas en cada municipio. Su funcionamiento se analizará con lupa los primeros días, para aplicar las modificaciones que sean necesarias, tal y como han reclamado los representantes de los usuarios. "Es un plan vivo abierto a modificaciones", señala Renfe.

En dos fases

En una primera fase, hasta mayo de 2026, estará cortada la circulación entre Montcada y Reixach y La Garriga. El dispositivo consistirá en una conexión directa cada diez minutos entre Barcelona y Centelles y cada 15 minutos entre Vic, Centelles y Barcelona. También de Centelles saldrán autobuses cada diez minutos con paradas en todas las estaciones. Asimismo, cada hora saldrán buses que comunicarán La Garriga con Fabra y Puig. Será con una expedición por hora y sentido durante todo el día. Inicialmente Renfe sólo había configurado esta última conexión en las horas punta.

Una vez finalizadas las obras en la estación de Montcada Bifurcació, de mayo de 2026 a enero de 2027, el corte se reducirá a las estaciones comprendidas entre Mollet-Santa Rosa y La Garriga. En este caso, se mantendrá todo el dispositivo con la diferencia de que el bus de Centelles que para en todas las estaciones terminará en Mollet-Santa Rosa.