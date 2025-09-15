La patronal de pisos turísticos de Barcelona promueve el 'chivatazo' anónimo de apartamentos y habitaciones ilegales

El futuro de los pisos turísticos, legales e ilegales, es de plena actualidad por partida doble. Por una parte el Gobierno ha detectado 7.726 apartamentos por día sin licencia en Catalunya y ha pedido a las plataformas que retiren los anuncios; pero además el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lidera la erradicación total de este tipo de oferta turística en la ciudad, prevista para 2028, lo que tiene en pie de guerra a la patronal local del sector, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). En este agitado escenario, esta entidad que representa a propietarios y operadores de pisos legales en la ciudad, ha anunciado hoy la creación de una nueva herramienta de denuncia ciudadana de la oferta ilegal, "para detectar y erradicar" el máximo de casos, manteniendo la confidencialidad. Se suma al portal de incidencias que ya ofrece el Ayuntamiento de Barcelona.

La patronal ha presentado su nueva iniciativa este lunes, que "pone a disposición de los barceloneses" el mecanismo APARTUR Denuncia. Su ofensiva apunta a todo tipo alojamientos que no cumplan con la legalidad, sean pisos o habitaciones que se alquilan por menos de 31 sin licencia. Su objetivo es "implicar" a la ciudadanía, dando el máximo de facilidades y discreción para el 'chivatazo', ya que en ocasiones la gente no se atreve a denunciar si tiene que identificarse.

Desde Apartur han explicado que ante una sospecha de alojamiento fraudulento cualquier vecino solo debe rellenar "un formulario anónimo a través de la página web apartur.com/aparturdenuncia, facilitando la dirección del inmueble en cuestión. Y será la asociación quien tramite la denuncia ante el ayuntamiento.

El presidente del colectivo, Enrique Alcántara, ha destacado que en la última década Barcelona ha conseguido erradicar casi toda la oferta sin licencia. De hecho el ayuntamiento estimó recientemente que su programa de detección descubre mensualmente unos 300 casos ilegales, contra los que se actúa y cuyos anuncios retiran las patronales a instancias municipales. No obstante, buena parte de los tramposos se esconden ahora bajo anuncios de temporada fingiendo alquilar por meses, como avanzó EL PERIÓDICO.

Pero Alcántara ha alertado del reciente auge de las habitaciones para menos de un mes, es decir con uso turístico, y que no está permitido en Barcelona. Y cree que pueden contribuir a su eliminación aunando esfuerzos con la Administración para acabar con el "intrusismo y la competencia desleal". Apartur dice defender la convivencia de usos y el desarrollo responsable de la actividad reglada.

Carteles del ayuntamiento en 10.000 fincas

En la actualidad, tras la purga contra la ilegalidad, en la capital catalana tienen licencia unas 10.000 viviendas de uso turístico, que son las que el ayuntamiento de Collboni quiere eliminar también en 2028, como parte de sus medidas para paliar la crisis habitacional.

Según fuentes municipales, desde 2016 Barcelona ha erradicado más de 6.000 pisos ilegales, impuesto 11.500 sanciones y 11.600 órdenes de cese de actividad.

En su lucha contra el alojamiento ilegal, mantiene también un portal de denuncia ciudadana y para consultar las licencias que hay en cada finca de Barcelona, de forma que cualquier vecino puede saber si un piso turístico es o no legal. También puede denunciar las molestias que estos generen, cuenten o no con licencia.

Este verano el consistorio ha desplegado una campaña contra la ilegalidad, con 10.000 carteles en fincas de Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia, l’Eixample y Sants-Montjuïc, que son los distritos con más alojamiento turístico. Se integra un QR para que turistas y vecinos puedan comprobar si la vivienda por días está o no registrada.