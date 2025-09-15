El nuevo sarcófago de Jordi Clos o cómo gestionar un museo de 1,1 millones sin subvenciones

En pleno corazón de Barcelona, en la calle Valencia 284, se alza uno de los museos más singulares de la ciudad: el Museu Egipci de Barcelona. Con más de 1.300 piezas que abarcan 4.000 años de historia faraónica distribuidas en 2.000 metros cuadrados, es el único museo monográfico de temática egipcia en España y el primer museo de iniciativa privada del país en conseguir la autosuficiencia económica. Detrás de esta institución que recibe entre 200.000 y 300.000 visitantes anuales hay una historia personal tan fascinante como las propias momias que custodia.

El Museu Egipci de Barcelona lo gobierna una fundación privada sin ánimo de lucro, que gestiona un presupuesto anual de 1,1 millones de euros sin recibir subvenciones públicas. Una independencia prácticamente única en el panorama museístico español. Con una plantilla de 20 empleados, entre fijos y eventuales, la institución se autofinancia a través de visitas, cursos, exposiciones, talleres y viajes culturales. Aplica lo que su fundador, Jordi Clos, denomina "la filosofía americana": que el museo sea completamente autosuficiente.

Sus instalaciones incluyen tres salas museísticas (una dedicada a exposiciones temporales), tres aulas de formación equipadas tecnológicamente, y una biblioteca especializada con más de 10.000 documentos. Esta alberga auténticas joyas bibliográficas, como una edición completa de la Description de l'Égypte de la expedición napoleónica (1821-1829). Además, la fundación cuenta con el Campus Arqueológico en Palau-solità i Plegamans, un espacio único con réplicas de yacimientos egipcios donde más de 35.000 niños aprenden anualmente arqueología práctica.

Empresario, coleccionista y egiptólogo

Detrás de todo esto está Jordi Clos, un empresario que a los 74 años compagina la presidencia del Gremi d'Hotels de Barcelona, la dirección de Derby Hotels Collection -cadena que cuenta con 23 establecimiento- y su gran pasión, la egiptología. Suma más de medio siglo de experiencia como coleccionista, aunque su fascinación viene de la infancia: "Comencé el año 67-68, aunque en realidad mi interés por la cultura egipcia empezó en el colegio cuando tenía 12 años", explica Clos.

Jordi Clos, en una sala de su Museu Egipci / Museu Egipci de Barcelona

Su primera adquisición tiene tintes de novela: en 1966, en el mercado de Sant Antoni, un joven Clos de 17 años y recursos muy limitados encontró un gran baúl lleno de fotografías originales de 1900, libros y postales de Egipto. "Lo pude comprar pagándolo a plazos durante muchos meses. Cada domingo iba a llevarle a la señora el poco dinero del que disponía, hasta que me dijeron: 'Llévatelo y ya nos lo acabarás de pagar'".

La peculiaridad de Clos radica en cómo ha fusionado sus dos mundos: la hostelería y la cultura. Derby Hotels Collection tiene el arte como leitmotiv: cada uno los 23 hoteles cuenta con una sala-museo permanente de una especialidad (arqueología griega o romana, cultura africana, pintura contemporánea...). "Es nuestra diferenciación", explica. El punto de inflexión llegó en 1992 con la inauguración del Hotel Claris, donde instaló su primera sala-museo de arte egipcio. El impacto fue brutal: se formaban colas en la esquina de Valencia con Pau Claris. "El ayuntamiento me dijo que había que ordenar aquello, que no podían estar entrando centenares de personas cada día en un hotel". Esa fue la chispa que lo animó a crear un museo, que abrió sus puertas en 1994.

La última adquisición, este verano

Entre las novedades que aún no han sido presentadas destaca el sarcófago de Padiefty, hijo de Padihory y de la Dama de la Casa, Neiri, que data del período Ptolemaico (305-30 a.C.). Este sarcófago fue adquirido en un anticuario de Barcelona y llegó al museo el 29 de julio, tras 11 años de gestiones de Clos para conseguirlo. La singularidad de esta pieza de piedra radica en que, a diferencia de otros sarcófagos de los que solo se conserva la tapa, este ejemplar está completo: consta tanto de la tapa como de la cuba. Actualmente se están realizando los trabajos necesarios para descifrar sus jeroglíficos y descubrir más detalles sobre la historia de su propietario.

El sarcófago de Padiefty, del período Ptolemaico (305-30 a.C.), llegó al Museu Egipci a finales de julio de 2025 / Museu Egipci de Barcelona

Clos no se detiene. Pronto inaugurará una sala de recreación virtual sobre la tumba de Iny donde el personaje "saldrá de la tumba y recorrerá toda su historia, sus viajes para conseguir lapislázuli y oro". También prepara la excavación de una nueva tumba en Sharuna (Egipto), donde la Fundació Arqueològica Clos mantiene misiones arqueológicas activas desde hace décadas. Hace un año finalizó la intervención en una tumba tras seis años de trabajo: "Encontré piezas que no me imaginaba que encontraría".

Su descubrimiento más importante ha sido el gran templo de Ptolomeo I en colaboración con la Universidad de Tübingen, que hizo aflorar 70 piezas enterradas y reutilizadas desde el 300 a.C. "A nivel científico, esto es lo que nos ha dado reconocimiento internacional mundial", asegura. Además, el museo lleva organizadas 93 exposiciones itinerantes, incluyendo muestras en Pekín y Shanghai que recibieron dos millones de visitantes, y en Bogotá con colas de un kilómetro.

Talonarios árabes y una oportuna tormenta

Todas las 1.300 piezas de la colección han sido adquiridas personalmente por Clos a lo largo de medio siglo. "Las he comprado todas, son como hijos", confiesa. Entre las más destacadas menciona la tumba de Iny, la momia de la Dama de Kemet y la reciente adquisición del Visir de Niuserre, una escultura de tamaño natural que consiguió en subasta. "Hace medio siglo era relativamente más fácil comprar piezas de 4.000 años de historia, pero ahora es muy complicado por la competencia de los museos de Qatar, Arabia Saudí, Emiratos", explica Clos. "Cuando levantan el pádel en una subasta, no puedes competir", reconoce.

Su ventaja competitiva reside en las relaciones personales. Desde los 22 años frecuenta las grandes casas de subastas internacionales (Sotheby's, Christie's) y mantiene contacto directo con anticuarios y coleccionistas privados. "Cuando una familia heredada colecciones pequeñas de 6, 8 o 10 piezas de algún antepasado que fue ingeniero en Egipto o cónsul, no saben cómo acceder al Louvre o al British Museum; en cambio, a Jordi Clos lo tienen accesible".

En otras ocasiones interviene la suerte. Clos y su esposa viajaron a Nueva York para asistir una subasta de Christie's, que estaba prácticamente vacía por una tormenta brutal. Llegaron empapados pero se llevaron el gato al agua: "Unos americanos exigieron que empezara puntual y pude comprar lo que no había podido conseguir en 20 años, porque conseguí 6 o 7 piezas de fertilidad egipcia que normalmente eran carísimas". Completar algunos conjuntos exige perseverancia, como la reconstrucción de la tumba de Iny, noble de la quinta-sexta dinastía: "He tardado 20 años en recoger fragmentos: uno en Londres, otro en Nueva York, otro en París. En junio conseguí en el Museo Nacional de Tokio que un coleccionista me dejara hacer reproducciones en 3D de dos fragmentos más".

Educar para el futuro

Su empeño en la divulgación del patrimonio egipcio le ha valido varios premios, desde internacionales hasta la Creu de Sant Jordi y la medalla de oro de Barcelona. Sin embargo, de lo que más se enorgullece Clos es del programa educativo de su museo, que recibe una gran afluencia de escuelas y familias. Propone desde talleres de jeroglíficos hasta la experiencia de "dormir en el museo", donde los niños pasan la noche entre momias y sarcófagos. En el Campus Arqueológico de Palau-solità i Plegamans, los menores "excavan, encuentran una tumba, momia o sarcófago, lo fotografían, lo dibujan, y después lo vuelven a enterrar para el siguiente grupo".

"Tenemos una responsabilidad como museo: preservar el patrimonio de la Humanidad", reflexiona Clos. "Si a un niño no le enseñas qué es el patrimonio y cómo se debe preservar, lo llevas a Numancia y lo verás saltando por encima de las piedras. Si lo has educado desde pequeño, será una persona mucho más respetuosa". Esta filosofía se extiende a la formación de adultos con la Escola d'Egiptologia, creada en 2001, que ofrece diplomas y másteres con más de 250 alumnos matriculados hasta la fecha. También mantiene convenios con universidades internacionales y da nombre a la Cátedra Jordi Clos de la UAB.