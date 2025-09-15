El líder de ERC en Sabadell rompe con el partido por discrepancias con la dirección

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Sabadell hasta ahora, Gabriel Fernández, ha anunciado este lunes que abandona el partido y renuncia a su cargo de portavoz municipal. Según ha explicado en una comparecencia en el Ayuntamiento de Sabadell, la decisión responde a una cuestión de coherencia personal y política: “Dejo ERC y renuncio al cargo de portavoz por coherencia con mis valores y por la distancia insalvable con la mutación del partido”.

Fernández, que fue candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2023, ha confirmado que pasará a ser concejal independiente hasta el final del mandato. Su renuncia incluye la baja como militante de ERC y la pérdida del sueldo vinculado a la portavocía del grupo municipal, unos 60.000 euros brutos anuales.

El hasta ahora portavoz municipal ha indicado que su decisión supone un cambio de etapa, pero no de compromiso con la ciudad. Ha recordado que más de 8.600 vecinos lo votaron en 2023 y ha asegurado que continuará trabajando como regidor independiente hasta 2027. “Seguiré representando a quienes confiaron en mí, con más ilusión que nunca”, ha afirmado.

Asimismo, ha querido dejar claro que no se trata de un abandono de la política municipal: “Aquí nadie se va a casa. Iniciamos una nueva etapa, constructiva y con los valores que siempre hemos defendido” en referencia a ser concejal no adscrito.

"Pactos con el PSC"

En su comparecencia, Fernández ha señalado tres ámbitos principales de discrepancia con la dirección del partido. En el plano nacional, ha criticado que ERC haya priorizado acuerdos con el PSOE y el PSC, dejando en un segundo plano la confrontación con el Estado y el objetivo de la independencia.

En el plano ideológico, ha reprochado a la formación lo que considera una pérdida de discurso social y de clase, sustituido —según ha dicho— por debates alejados de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. En el ámbito local, ha apuntado a tensiones con la ejecutiva de Sabadell y ha denunciado que su proyecto municipalista no siempre contó con el respaldo del partido.

Fernández ha subrayado que ha intentado revertir estas dinámicas desde dentro, pero sin éxito: “He intentado, con todas las herramientas disponibles, cambiar la situación, pero no lo he conseguido”, ha explicado.

La salida de Fernández se enmarca en un contexto de debate interno dentro de ERC, especialmente tras los últimos resultados electorales. Cabe recordar que el dirigente sabadellense ya había mostrado sus diferencias con la actual dirección al participar en la lista crítica Foc Nou, presentada contra Oriol Junqueras en el anterior congreso del partido. La renuncia de Fernández ha abierto ahora un nuevo escenario en el grupo municipal republicano en Sabadell, que deberá reorganizarse para designar un nuevo portavoz.

Desde 2014 con ERC

Durante su intervención, Fernández ha repasado su trayectoria dentro de la formación. Se vinculó a ERC hace 15 años, tras las movilizaciones por una ley electoral catalana, y desde entonces ocupó diversos cargos. En 2014 fue candidato a las elecciones europeas en la lista encabezada por Josep Maria Terricabras y ese mismo año asumió la dirección de la campaña municipal en Sabadell. En los comicios de 2015 formó parte de la candidatura local que permitió que ERC recuperara representación en el consistorio tras los malos resultados de 2011.

Posteriormente, ejerció responsabilidades en las áreas de salud y servicios sociales, y tuvo un papel activo en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 en la ciudad. En 2019 asumió la presidencia y portavocía del grupo municipal, y en noviembre de 2021 fue escogido por la asamblea local como candidato a la alcaldía para las municipales de 2023.

Aunque los resultados de esos comicios no cumplieron las expectativas del partido a nivel nacional, Fernández ha destacado que en Sabadell se alcanzó un 11,04% de los votos, una cifra superior a la de otras ciudades del entorno metropolitano como Terrassa o Badalona.