En la Rambla Sant Esteve
Un incendio en un ascensor afecta a un bloque de pisos en el centro de Ripollet
Varios vecinos han salido del edificio donde el fuego ha prendido sin causar heridos y los Bombers de la Generalitat han desplazado a cinco dotaciones
Dos heridos leves por el incendio de tres patinetes eléctricos en el barrio de Sant Martí de Barcelona
Un incendio en un ascensor ha afectado este lunes por la tarde a un bloque de pisos en el centro de Ripollet. Los Bombers de la Generalitat informan de que no constan heridos por el fuego ni afectados por inhalación de humo por ahora. Cuando han llegado al lugar de los hechos, se han encontrado con varios vecinos en la calle, que había salido por su propio pie del edificio para ponerse a salvo.
Los bomberos han recibido aviso del incendio a las 18:56 horas. El cuerpo ha desplazado a cinco dotaciones al inmueble, situado en la Rambla de Sant Esteve. Cuando los equipos de emergencias han llegado, han comprobado que no había nadie dentro del ascensor que ha ardido en la planta baja.
Los Bombers de la Generalitat han informado de que los agentes desplazados han tenido que sofocar las llamas. Además, han explicado que se efectuarán inspecciones para examinar posibles daños y el estado del edificio tras el fuego, cuyo origen es desconocido por ahora.
