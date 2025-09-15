Incidente sin heridos
Un conductor confunde una entrada del metro con un aparcamiento en Barcelona
Varios accidentes provocan retenciones en hora punta en Barcelona
Sorpresa este lunes por la mañana en la estación de metro de Guinardó – Hospital de Sant Pau, en Barcelona, donde un coche ha terminado en las escaleras de acceso a la estación de forma accidental.
Fuentes municipales explican a este diario que el incidente ha ocurrido hacia las 9:00 horas, cuando el conductor confundió la entrada del metro, situada en la esquina de la calle de Sant Quintí con la ronda del Guinardó, con la de un aparcamiento subterráneo. El vehículo descendió hasta quedar detenido en las escaleras de acceso a la estación.
Los Bombers de Barcelona se han desplazado al lugar y han retirado el coche sin que se hayan producido daños personales ni materiales. Una vez resuelto el incidente, el conductor pudo abandonar el lugar con el vehículo.
