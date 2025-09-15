Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies

La estación de autobuses de Fabra i Puig de Barcelona y sus inmediaciones se preparan para convertirse a partir del 7 de octubre y durante 16 meses en el punto de llegada y partida del gran dispositivo que reemplazará los trenes de Rodalies de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà, que dejarán de circular entre Montcada Bifurcació y La Garriga por las obras de desdoblamiento de la R3.

Renfe asegura que la estación está preparada para asumir el nuevo contingente de autobuses. El Ayuntamiento, sin embargo, ha visto necesario prepararse para la llegada del macrodispositivo. A preguntas de EL PERIÓDICO, confirman que llevarán a cabo medidas para evitar que el operativo pueda añadir presión al funcionamiento de la estación y a los accesos a la ciudad en horas punta.

Parada fuera de la estación

Es por ello que los autobuses que formarán parte del Plan Alternativo de Transporte de la R3 no irán directamente a la estación de Fabra i Puig, sino que tras entrar en la ciudad por el carril bus de la Meridiana, efectuarán la descarga de pasajeros en la parada de autobús interurbano que ya existe de Can Dragó. Los usuarios descenderán en este punto, y tendrán que cruzar la Meridiana para acceder a la estación de metro de la Línea 1 de metro o de Rodalies para continuar su camino. La parada de Can Dragó ampliará de dos a tres plazas el espacio para autobuses, con la eliminación de un parterre que permitirá ganar esta nueva superficie.

La carga de viajeros sí se realizará en el interior de la estación de Fabra i Puig, que está reorganizando las líneas que operan en su interior para agilizar el funcionamiento. La Línea A1 entre Sabadell y Barcelona, que utiliza vehículos articulados, trasladará su punto de llegada, actualmente en el interior de Fabra i Puig, al exterior de la estación, en la parte posterior, con la habilitación de una nueva parada.

Interior de la estación de autobuses interurbanos de Fabra i Puig. / Jordi Otix

Zona de espera

Asimismo, en la calle Pintor Alsamora se habilitará una zona de espera de los autobuses que prestan el servicio alternativo de Rodalies.

Para la Associació Promoció del Transport Públic, el operativo de autobuses no supondrá una gran presión añadida a los accesos y salidas del tráfico por la Meridiana en hora punta. En el primer corte por las obras de desdoblamiento de la R3 realizado en otoño de 2023, entonces durante cinco meses, el dispositivo de autobuses entraba hasta La Sagrera, donde era posible conectar con las líneas L1 y L5 de metro, además del tren. Sin embargo, en esta ocasión las obras en la Meridiana y en la Sagrera impiden que los autobuses se adentren en la ciudad. "No vemos inconveniente en que Fabra i Puig centralice el dispositivo. Pero estaremos atentos en todo su funcionamiento", explica el presidente de PTP, Adrià Ramírez.