Raval
Barcelona inaugura un espacio de lectura en el antiguo hospital de Santa Creu para evitar el inicvismo
Barcelona da el primer paso para transformar el entorno del antiguo hospital de la Santa Creu
Barcelona y Generalitat encarrilan la reforma pendiente del antiguo hospital de la Santa Creu a 10 años vista
A partir de este lunes, 15 de septiembre, Barcelona pone en marcha el proyecto “Llegim al jardí”, que consiste un nuevo espacio de lectura situado en los Jardines de Rubió i Lluch, en el antiguo hospital de Santa Creu, en el barrio del Raval. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la lectura y dinamizar el uso cultural de los espacios públicos vinculados a las bibliotecas del territorio, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
El proyecto estará activo hasta el mes de febrero y pretende impulsar la lectura desde una perspectiva comunitaria, conectándola con los equipamientos, servicios y entidades del barrio. Desde el consistorio también afirman que la iniciativa busca recuperar el uso lúdico de los jardines y favorecer sus usos saludables. Y es que, en los últimos años, estos jardines habían acumulado quejas vecinales por su estado de decadencia y acumulación de basura, jeringas y excrementos.
Para ello, zona central del jardín se ha acondicionado con mesas y sillas para la ciudadanía, que podrá acceder a servicios como consulta de revistas y periódicos, intercambio de libros, selección de lecturas y actividades semanales de grupos de conversación y lectura. El espacio quiere ser también un lugar de estancia, trabajo, lectura o juego.
Los horarios de apertura serán, de septiembre a octubre, de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas, y los jueves también por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas. De noviembre a febrero, el servicio funcionará de lunes a jueves de 14:00 a 18:00 horas, y los jueves de 9:00 a 13:00 horas.
“Llegim al jardí” es una iniciativa del Distrito de Ciutat Vella, la Biblioteca de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, con la colaboración de la Taula Comunitaria de Gardunya.
