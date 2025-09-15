Barcelona inaugura un espacio de lectura en el antiguo hospital de Santa Creu para evitar el inicvismo

A partir de este lunes, 15 de septiembre, Barcelona pone en marcha el proyecto “Llegim al jardí”, que consiste un nuevo espacio de lectura situado en los Jardines de Rubió i Lluch, en el antiguo hospital de Santa Creu, en el barrio del Raval. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la lectura y dinamizar el uso cultural de los espacios públicos vinculados a las bibliotecas del territorio, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El proyecto estará activo hasta el mes de febrero y pretende impulsar la lectura desde una perspectiva comunitaria, conectándola con los equipamientos, servicios y entidades del barrio. Desde el consistorio también afirman que la iniciativa busca recuperar el uso lúdico de los jardines y favorecer sus usos saludables. Y es que, en los últimos años, estos jardines habían acumulado quejas vecinales por su estado de decadencia y acumulación de basura, jeringas y excrementos.

Suciedad en los Jardines de Rubió i Lluch / Joan Mateu Parra / Delegaciones

Suciedad en los Jardines de Rubió i Lluch / Joan Mateu Parra / Delegaciones

Para ello, zona central del jardín se ha acondicionado con mesas y sillas para la ciudadanía, que podrá acceder a servicios como consulta de revistas y periódicos, intercambio de libros, selección de lecturas y actividades semanales de grupos de conversación y lectura. El espacio quiere ser también un lugar de estancia, trabajo, lectura o juego.

Los horarios de apertura serán, de septiembre a octubre, de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas, y los jueves también por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas. De noviembre a febrero, el servicio funcionará de lunes a jueves de 14:00 a 18:00 horas, y los jueves de 9:00 a 13:00 horas.

“Llegim al jardí” es una iniciativa del Distrito de Ciutat Vella, la Biblioteca de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, con la colaboración de la Taula Comunitaria de Gardunya.