Barcelona cambia el sentido de varias calles del Poblenou para pacificar el entorno del mercado

El Ayuntamiento de Barcelona aplicará a mediados de octubre una serie de cambios en la dirección del tráfico en el barrio del Poblenou. El consistorio ha explicado que el objetivo de las modificaciones es el de reducir el paso de vehículos y mejorar la seguridad de los peatones en los alrededores del Mercat del Poblenou y de la calle de Marià Aguiló.

Las medidas, definidas por el consistorio como “quirúrgicas”, consisten en cambia rde sentido varios tramos de las siguientes calles:

Calle de Joncar , entre la rambla del Poblenou y calle Bilbao, en sentido Llobregat-Besòs (de la rambla hacia Bilbao).

, entre la rambla del Poblenou y calle Bilbao, en sentido Llobregat-Besòs (de la rambla hacia Bilbao). Calle de Ramon Turró , entre la calle de Llacuna y la rambla del Poblenou, en sentido Llobregat-Besòs (de Llacuna hacia la rambla).

, entre la calle de Llacuna y la rambla del Poblenou, en sentido Llobregat-Besòs (de Llacuna hacia la rambla). Calle de la Degollada , entre la plaza de la Unió y la calle de l’Amistat, en sentido montaña-mar (de la plaza hacia Amistat).

, entre la plaza de la Unió y la calle de l’Amistat, en sentido montaña-mar (de la plaza hacia Amistat). Calle de los Castanys, entre la plaza de la Unió y la calle de l’Amistat, en sentido montaña-mar (de Amistat hacia la plaza).

En el caso del entorno del Mercat del Poblenou, el consistorio apunta que la prioridad es consolidar su pacificación y evitar infracciones por parte de algunos vehículos. En la calle de Joncar, el objetivo específico es mejorar la visibilidad y reducir la peligrosidad en la intersección.