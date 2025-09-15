Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Cova Solera

Arrancan las obras de remodelación del centro de recogida de residuos municipal de Rubí

El plan prevé la construcción de un nuevo edificio de una sola planta, con espacios adaptados tanto para el personal como para el almacenamiento y reaprovechamiento de materiales

Muere un hombre de 71 años al caerle encima una estructura metálica en una nave de Rubí

Punto verde de Cova Solera de Rubí

Punto verde de Cova Solera de Rubí / Ayuntamiento de Rubí

Rubí
Esta semana comenzarán las obras de remodelación del centro de recogida de residuos municipal de Cova Solera, un proyecto que contará con una inversión de 217.316 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación tiene como objetivo dotar al municipio de un equipamiento más funcional, accesible y sostenible, reforzando así el servicio de recogida selectiva de residuos.

El plan prevé la construcción de un nuevo edificio de una sola planta, con espacios adaptados tanto para el personal como para el almacenamiento y reaprovechamiento de materiales. Las instalaciones incluirán una oficina para dos trabajadores, un lavabo con vestuario, ducha y taquillas, así como dos almacenes diferenciados con acceso directo desde el interior del recinto.

En la cubierta se instalarán placas solares fotovoltaicas que permitirán suministrar energía al propio punto. Además, el proyecto contempla la mejora de accesos y pavimentos exteriores, junto con la creación de un nuevo acceso peatonal desde la avenida de Cova Solera, pensado para facilitar el uso de los almacenes como espacios de intercambio. La obra ha sido adjudicada a la empresa General Facilities S.L.U.

Una instalación clave para el reciclaje

Cova Solera desempeña un papel fundamental en la gestión de los residuos municipales que no se pueden depositar en los contenedores habituales, como electrodomésticos, muebles, madera, aceites de cocina y de motor, pilas, baterías, neumáticos, pinturas, disolventes, aerosoles, chatarra, vidrio plano, escombros, cápsulas de café, ropa y calzado, entre otros. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; sábados de 9 a 15 h; y domingos de 9 a 14 h. La instalación permanece cerrada los días festivos.

El uso del punto también conlleva ventajas económicas para la ciudadanía, ya que, en función de la frecuencia de uso y la correcta separación de residuos, se pueden obtener reducciones en la tasa municipal de recogida y transporte. Con esta remodelación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la mejora de los servicios públicos y la promoción del reciclaje y la reutilización de recursos.

