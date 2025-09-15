Varios accidentes de tráfico provocan largas retenciones en hora punta en Barcelona

Estado de las carreteras
Este lunes, las habituales congestiones de tráfico de hora punta en el área metropolitana de Barcelona se han visto agravadas por varios accidentes registrados por la mañana, ha informado el Servei Català de Trànsit.
En la A-2, un accidente ha provocado retenciones de más de siete kilómetros en sentido Barcelona, entre Pallejà y Sant Feliu de Llobregat.
En la C-31, se ha cortado un carril cortado a la altura de El Prat de Llobregat en sentido Barcelona. El siniestro ha ocasionado colas de más de cuatro kilómetros, que se extienden desde Viladecans.
En la C-58, a la altura de Sant Quirze del Vallès, otro accidente ha obligado a cortar un carril en dirección sur hacia Barcelona. El tráfico se ha visto afectado con más de tres kilómetros de retención desde Terrassa.
