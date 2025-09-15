Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estado de las carreteras

Varios accidentes de tráfico provocan largas retenciones en hora punta en Barcelona

Barcelona prevé doblar los usuarios del autobús interurbano para paliar el "drama" del acceso a la ciudad

Cinco grandes obras cortarán este otoño la circulación de trenes en distintas líneas de Rodalies

Retenciones por un accidente en la A-2

Retenciones por un accidente en la A-2 / Trànsit

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este lunes, las habituales congestiones de tráfico de hora punta en el área metropolitana de Barcelona se han visto agravadas por varios accidentes registrados por la mañana, ha informado el Servei Català de Trànsit.

En la A-2, un accidente ha provocado retenciones de más de siete kilómetros en sentido Barcelona, entre Pallejà y Sant Feliu de Llobregat.

En la C-31, se ha cortado un carril cortado a la altura de El Prat de Llobregat en sentido Barcelona. El siniestro ha ocasionado colas de más de cuatro kilómetros, que se extienden desde Viladecans.

En la C-58, a la altura de Sant Quirze del Vallès, otro accidente ha obligado a cortar un carril en dirección sur hacia Barcelona. El tráfico se ha visto afectado con más de tres kilómetros de retención desde Terrassa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
  2. Casos de tuberculosis en un gran asentamiento de Badalona convierten su desalojo en un 'riesgo' de salud pública
  3. Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
  4. El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros
  5. Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
  6. Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
  7. La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados
  8. El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano

Renfe ofrece 41.000 plazas diarias en bus durante las obras en Castelldefels

Renfe ofrece 41.000 plazas diarias en bus durante las obras en Castelldefels

Barcelona cambia el sentido de varias calles del Poblenou

Barcelona cambia el sentido de varias calles del Poblenou

Muere uno de los heridos críticos en el tiroteo en un parque en Mollet del Vallès

Muere uno de los heridos críticos en el tiroteo en un parque en Mollet del Vallès

Muere un hombre de 71 años al caerle encima una estructura metálica en una nave de Rubí

Muere un hombre de 71 años al caerle encima una estructura metálica en una nave de Rubí

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

Dos acusados de un asesinato en el metro de Barcelona se sientan en el banquillo

Dos acusados de un asesinato en el metro de Barcelona se sientan en el banquillo

De Barcelona al aula: una empresa catalana acerca la IA a miles de profes y alumnos en España

De Barcelona al aula: una empresa catalana acerca la IA a miles de profes y alumnos en España

Varios accidentes provocan retenciones en hora punta en Barcelona

Varios accidentes provocan retenciones en hora punta en Barcelona