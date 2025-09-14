Así era viajar en barco de Barcelona a América hace un siglo: prohibido para sexagenarios sin dinero, dementes y polígamos

Hace 100 años, quienes quisieran irse de Barcelona a América, o de cualquier otra parte de la península hacia el continente americano, lo tenían que hacer en barco. Y lo hacían en una de las embarcaciones de la Trasatlántica, o Compañía Trasatlántica Española, nacida en la capital catalana en 1881 con Antonio López y López, el marqués de Comillas, como referente, dando continuidad a la Compañía de Vapores Correos A. López, fundada en Cuba en 1849. Otros socios acompañaban en el negocio al marqués, cuya estatua fue retirada del final de la Via Laietana con Ada Colau como alcaldesa por el pasado negrero del patricio.

El Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona conserva en sus archivos los libros que la Trasatlántica hacía para sus pasajeros, con el fin de que conocieran los detalles del viaje y los requisitos de entrada en los países a los que viajaba la compañía.

Contagiosos, sexagenarios, mendigos

El libro de pasajeros de 1913-1914 advierte de las condiciones de cada destino para los que querían emigrar a países americanos. El escrito informaba de que Argentina y Uruguay prohibían la entrada de inmigrantes de 60 años salvo en dos casos: si contaban con un permiso de las autoridades o si viajaban con “hijos o nietos aptos para el trabajo, que se obliguen a proporcionarles el sustento”. El libro añade la siguiente aclaración sobre las líneas de Argentina y Uruguay: “Se considera como inmigrantes a todos los pasajeros de segunda y tercera clase”.

Libro de la Compañía Trasatlántica de 1913-14 / Museu Marítim de Barcelona

Ni en Montevideo ni en Buenos Aires se permitía la entrada de “enfermos de males contagiosos o de cualquier vicio orgánico que los haga inútiles para el trabajo, dementes, mendigos, presidiarios o criminales que hubieran estado bajo la acción de la justicia”. En el libro, la Trasatlántica advertía de que, en consecuencia, ninguna persona de esos colectivos podría embarcarse en el puerto de origen.

El idiotismo y los delitos políticos

En la línea de Nueva York era considerado inmigrante “todo pasajero, de cualquier clase”, excepto los ciudadanos de EEUU o persona ya residentes en ese país. Según advierte el libro de la Trasatlántica, en los barcos que iban a Nueva York no se permitía embarcar a “los que padezcan idiotismo, locura, enfermedades o contagiosas, los polígamos, los que hubieran sufrido condena en prisión, a menos de que se tratara de pena impuesta por delitos políticos”.

En la lista figuraban también los mendigos y los “ancianos que no se encuentren ya en disposición de trabajar” y no tuvieran familia en el punto de destino. En Filipinas los vetos para desembarcar eran los mismos más uno añadido: el pasajero tenía que acreditar que poseía 50 dólares.

Servicio militar y reservas

Entre las prevenciones, el texto de la compañía cita la documentación necesaria. Para las mujeres que viajaran para reunirse con sus esposos, un documento del juez municipal que lo indicara. Para las viudas que embarcaran, partida de defunción del marido. Para las mujeres solteras, cédula de identidad, partida de nacimiento y fe de soltería. A los hombres no se les reclamaban esas particularidades, pero sí que no tuvieran pendiente el servicio militar.

El libro de 1913-1914 indica lo que había que pagar para reservar plaza en las distintas rutas. En la línea de Buenos Aires, lo más caro era reservar uno de los departamentos A o B, se entiende que los más espaciosos: 1.500 pesetas de la época. La suma bajaba a 1.000 pesetas para los departamentos C, D, E, F, G y H. Ya hablando de billetes individuales, los más caros, los de la clase de lujo, costaban 200 pesetas para ir a la capital argentina. Primera clase, 150 pesetas, y segunda clase económica, 100.

Los niños emigrantes

Viajar con niños, eso tan caro, estaba contemplado. Por ejemplo, en las líneas de Buenos Aires, Mar del Plata y Brasil, en primera clase, segunda, segunda económica y tercera preferente, un hijo menor de dos años por familia viajaba gratis. En general, los niños de 2 a 6 años pagaban un cuarto de pasaje; de 6 a 12, medio pasaje, y a partir de 12, entero.

En el caso de la tercera clase “ordinaria o emigrante”, las condiciones eran las mismas con dos cambios: los niños de 2 a 10 pagaban medio pasaje y a partir de 10, entero. En otras líneas, había alguna variación de edades, pero la misma filosofía de descuento. En las de Nueva York, Cuba y México, los menores de 2 años no pagaban si eran emigrantes. También había descuentos para familias y por comprar viajes ida y vuelta.

Portada del libro correspondiente a 1926. / Museu Marítim de Barcelona

Los “sirvientes” comían con los niños

En el caso de los pasajeros de lujo o primera clase se tenía en cuenta tarifariamente el papel del servicio que llevaban: “Los sirvientes de pasajeros de clase de lujo o de primera clase que viajen en compañía de sus amos y presten servicio a los mismos pagarán dos terceras partes del precio de base de la clase en que viajen sus amos, siendo alojados en segunda clase económica, pudiendo comer con los niños”.

En el campo de las obligaciones, los pasajeros tenían que abonar un impuesto de transportes y uno de desembarco. Para ir a Nueva York, siempre según el libro de 1913-1914, había que abonar un importe de 25 pesetas (primera clase), 15 pesetas (segunda) o 5 pesetas (el resto) como impuesto de transportes, y 24 pesetas más por el impuesto de desembarque si no eran ciudadanos estadounidenses.

El peso, los enfermos y los animales

Los pasajeros de primera clase podían llevar equipaje por un peso de hasta 250 kilos, en tanto que los de segunda no podían pasar de 175 y los de tercera de 100. En cuanto a los pasajeros que durante el viaje resultaran contagiados de una enfermedad contagiosa, podían ser desembarcados en cualquier escala de la ruta.

El libro de la Trasatlántica indica que se podía llevar en el barco a tres tipos de animales: caballos, pájaros y perros. En la línea de Buenos Aires, se cobraban 50 pesetas por perro pequeño y 125 por uno grande. ¿Cómo diferenciar los dos tipos? También se indicaba: “Por perro pequeño se entiende desde el Foxterrier inclusive para abajo”. En el caso de los pájaros, por un loro “y similares” se pagaban 50 pesetas, y por pájaros pequeños, 25 pesetas por jaula.

Juegos de azar

En cuanto al entretenimiento, los barcos contaban con libros, indica el libro, así como con juegos como el ajedrez y las damas. Los juegos de azar estaban prohibidos en todos los barcos de la compañía. Todas estas recomendaciones dejaron de tener sentido a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando el barco se vio superado por el avión y la Trasatlántica dejó de transportar pasajeros.