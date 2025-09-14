Último domingo de la campaña de tiendas abiertas en domingo en Barcelona: el centro gana clientes

Las tiendas de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) de Barcelona han vivido este domingo su última jornada de apertura en festivos, dentro de la campaña sectorial que comenzó el pasado 15 de mayo. En los próximos meses en el conjunto de la ciudad solo podrán abrir los domingos (salvo tiendas menores de 300 m2 que no sean franquicias, con libertad horaria) dentro del periodo de Navidad (a partir del domingo 30 de noviembre). El balance de las aperturas de este verano es satisfactorio para los ejes céntricos y turísticos aglutinados en la patronal Barcelona Oberta, que destaca una mayor afluencia de clientes. Por contra, Barcelona Comerç, que concita sobre todo ejes de barrio, señala la casi nula repercusión entre sus asociados. Ambas entidades se enfrentan a una prórroga o una nueva negociación de las condiciones de cara al próximo año, ya que el acuerdo sectorial alcanzado en 2022 tocaba a su fin este año.

A falta de datos oficiales sobre ventas y seguimiento de las aperturas en cada zona autorizada, desde Barcelona Oberta, su portavoz Joaquim de Toca hace un balande "muy positivo" de la evolución de la medida en estos cuatro años. "La afluencia ha aumentado hasta un 50% en algunas zonas", señala, y este verano destaca el "aumento de tiendas abiertas y de clientes". Para la patronal, ha sido clave la "estabilidad" de la propuesta, con cuatro meses seguidos de mitad de mayo a mitad de septiembre, que permiten a los consumidores conocer esta dinámica.

En el caso de los turistas, a quien va dirigida principalmente la iniciativa, los hoteles, guías y redes sociales se han convertido en los mejores prescriptores, señala. "Ahora saben que los comercios están abiertos, lo que es muy positivo", destaca. A los viajeros que pernoctan en la capital catalana se suman la creciente tropa de excursionistas que vienen a pasar el día a la ciudad. Precisamente, el comercio de los ejes céntricos no quería dejar de aprovechar esa coyuntura, ya que se alimentan sobre todo de las compras impulsivas.

No obstante, el comercio de lujo solo se beneficia del periodo inicial de la campaña, ya que este cliente de alto poder adquisitivo no es muy destacado en pleno verano en la ciudad, cuando abunda más el turismo de masas vacacional, como se ha visto este verano.

Disparidad de efectos

Desde el flanco del comercio de barrio el resultado es bien distinto. El presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica a este diario que el comercio de barrio que forma parte de las zonas calificadas ZGAT directamente han optado por no abrir, en general, salvo que estén específicamente "dirigidas al turismo". De modo que la medida ha tenido mínima repercusión en su actividad.

Subraya que a partir de la semana que viene, como marca la normativa, pueden seguir abriendo todas las tiendas de menos de 300 m2 no franquiciadas en cualquier ubicación, así como las de alimentación, aunque lo habitual en los barrios es que las persianas estén cerradas por la estructura de estos negocios y la conciliación familiar.

Ambas patronales se ven abocadas en los próximos meses a prorrogar o renegociar los términos de las próximas campañas de apertura en las ZGAT. El pasado julio, como avanzó este diario, Barcelona Oberta anunció su interés en ampliar el periodo de aperturas hasta los ocho meses seguidos. Quiere batallar para que el periodo se extienda desde Semana Santa a Todos los Santos, y ya ha planteado su propuesta al ayuntamiento, de cara a debatir el tema con todos los agentes implicados (administraciones, sindicatos y otras patronales) este otoño. Les avala la última encuesta Omnibus, donde el 48,3% de barceloneses están a favor de las aperturas en festivo (tras crecer más de ocho puntos en un año), frente a un 44% en contra. Y en el mismo sentido se expresa la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que destacan el incremento de la facturación que conlleva abrir más festivos.

En cambio, Barcelona Comerç y los sindicatos son contrarios a esta ampliación. Los primeros porque creen que el calendario actual ya es suficiente, con más de 30 festivos de apertura al año, y por las dificultades que supone la contratación de personal, sobre todo con esos horarios. Y los segundos porque mantienen que no fomenta la creación de empleo estable. Puig señala este domingo que dilatar más la liberalización "no es aceptable para Barcelona", que "no puede ser un centro comercial todo el año". Es partidario de un "equilibrio" que satisfaga la demanda turística pero no perjudique al turismo de proximidad, defiende. El debate se abrirá en las próximas semanas.