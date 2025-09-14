Junts exige a Collboni dejar "sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio en Barcelona

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que "deje sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio.

La portavoz del grupo, Neus Munté, pedirá en la Comisión de Derechos Sociales revocar una decisión que "representa un retroceso en la política social municipal y una carga adicional para personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema", informa en un comunicado este domingo.

El partido critica que el servicio haya pasado a ser de copago desde septiembre "sin previo aviso a los grupos municipales ni a los usuarios".

Comer u otras necesidades

Ha advertido además de que un copago de hasta 52,70 euros mensuales puede suponer al ciudadano que elija entre comer u otros gastos esenciales.

Por eso, ha pedido a Collboni que "reconsidere esta decisión y que priorice las necesidades de las personas más vulnerables ante criterios puramente económicos".