Polémica

Junts exige a Collboni dejar "sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio en Barcelona

Barcelona inspecciona 52 pensiones para familias sin hogar

Catalunya reestructurará la atención social

La portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Neus Munté.

La portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Neus Munté. / Europa Press

El Periódico

El Periódico

BARCELONA
El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que "deje sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio.

La portavoz del grupo, Neus Munté, pedirá en la Comisión de Derechos Sociales revocar una decisión que "representa un retroceso en la política social municipal y una carga adicional para personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema", informa en un comunicado este domingo.

El partido critica que el servicio haya pasado a ser de copago desde septiembre "sin previo aviso a los grupos municipales ni a los usuarios".

Comer u otras necesidades

Ha advertido además de que un copago de hasta 52,70 euros mensuales puede suponer al ciudadano que elija entre comer u otros gastos esenciales.

Por eso, ha pedido a Collboni que "reconsidere esta decisión y que priorice las necesidades de las personas más vulnerables ante criterios puramente económicos".

