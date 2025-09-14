Polémica
Junts exige a Collboni dejar "sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio en Barcelona
Barcelona inspecciona 52 pensiones para familias sin hogar
Catalunya reestructurará la atención social
El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que "deje sin efecto" el copago del servicio municipal de comida a domicilio.
La portavoz del grupo, Neus Munté, pedirá en la Comisión de Derechos Sociales revocar una decisión que "representa un retroceso en la política social municipal y una carga adicional para personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema", informa en un comunicado este domingo.
El partido critica que el servicio haya pasado a ser de copago desde septiembre "sin previo aviso a los grupos municipales ni a los usuarios".
Comer u otras necesidades
Ha advertido además de que un copago de hasta 52,70 euros mensuales puede suponer al ciudadano que elija entre comer u otros gastos esenciales.
Por eso, ha pedido a Collboni que "reconsidere esta decisión y que priorice las necesidades de las personas más vulnerables ante criterios puramente económicos".
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Casos de tuberculosis en un gran asentamiento de Badalona convierten su desalojo en un 'riesgo' de salud pública
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros
- Una octogenaria floristería de la avenida Gaudí peligra por el celo municipal con su escaparate
- La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano