Comienzan las obras de renovación de un nuevo tramo de la calle de la Constitució en Sants-Montjuïc

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que desde este lunes 15 de septiembre hasta el próximo día 29 se llevarán a cabo las obras de remodelación de la calle de la Constitució en el tramo entre la rambla Badal y la Riera Blanca, en el distrito de Sants-Montjuïc. Se trata de la segunda fase de trabajos en esta vía, tras una primera ronda que incluyó la reforma del pavimento y las aceras entre la rambla de Badal y la calle de Sagunt con Parcerisa.

Las obras que empiezan mañana implicarán el corte de circulación de los vehículos por este tramo y contemplan el cambio de pavimento y la ampliación de la acera del lado mar en la parte más próxima a la rambla, frente los números 153 a 157. Según indica el consistorio en un comunicado, las aceras se han renovado durante el verano por fases y ahora se hará más ancho este úlitmo tramo.

El ayuntamiento detalla que desde junio pasado este tramo de Constitució, entre Badal y Riera Blanca, ya era de sentido único hacia L'Hospitalet de Llobregat y cuando acaben las obras el sentido se mantendrá. Las tareas se acompañarán posteriormente de una nueva regulación semafórica de la rotonda de la rambla de Badal, pensada para mejorar el flujo de vehículos que circulan.

Plan de Mantenimiento Integral

Esta actuación forma parte del Plan de Mantenimiento Integral (PMI) que este año se está llevando a cabo en la Bordeta en el marco del Pla Endreça. En este barrio se llevan a cabo una treintena de actuaciones, con una inversión de más de dos millones de euros en total.

Para que los barcelonoses puedan seguir el estado de las obras y las intervenciones previstas, el ayuntamiento ha puesto en marcha un mapa interactivo en la web del Plan de Mantenimiento Integral. Este mapa de la ciudad sitúa cada actuación y permite hacer búsquedas por barrio, distrito o por tipología de obra.