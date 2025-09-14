El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”

La fachada del mercado de Bellvitge todavía expone pancartas de algunas de las últimas luchas vecinales que ha vivido el barrio de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en contra de los recortes en sanidad o la ocupación del ambulatorio para evitar su cierre en 2011, en plena crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En el marco de los nueve días que dura la Fiesta Mayor de Bellvitge, esta barriada ideada, como tantas otras en el área de Barcelona, como un polígono de viviendas para dar cabida lo más rápido posible a familias que llegaban a Catalunya desde todas partes de España, celebra ahora 60 años desde que empezó a ser evitada, en 1965. Seis décadas en los que las luchas vecinales han tenido un papel clave en la definición del barrio.

A sus 81 años, Quintila todavía recuerda como, con buena parte de los bloques ya construidos habitados, los vecinos se opusieron a la construcción de nuevos edificios que hubieran recortado un buen trozo del espacio público y hubieran hecho aumentar la densidad de la zona, ahora, muy por debajo de la de los barrios del norte de la ciudad. “Querían hacer cuatro torres. Y dijimos que no. Por la noche salíamos y sacábamos todo lo que habían hecho. Lo que se construía por la mañana, lo tirábamos por la noche”, rememora Quintila. Los edificios no se llegaron a construir.

Vvistas aérea de viviendas de Bellvitge desde el restaurante de la cúpula del hotel Hyatt Regency. / Ferran Nadeu

El historiador de L'Hospitalet Manuel Domínguez recuerda como en pleno 'desarrollismo' franquista y ante la necesidad urgente de vivienda el capital "vio la oportunidad de hacer un gran negocio" y buscaban encajonar cuantos más edificios posibles porque "cuanto más construyes, más dinero ganas". Sin embargo, la urbanización del espacio público y los equipamIentos tardaron mucho más en construirse. Explica Domínguez que un ejemplo del estado de abandono de la zona por parte de las autoridades es que una de las primeras movilizaciones que llevaron a cabo los vecinos fue para reclamar un semáforo que regulara un poco el tráfico en un tramo en el que ya había habido accidentes y algún atropello. "Al principio el barrio era una porquería. Cuando llovía todo se volvía barro y no había ni árboles, ni desagüe, ni nada", rememora por su parte Matías Castellón a sus 83 años.

50 años después de trasladarse a vivir al barrio, la opinión de Matías es muy distinta: "Hay pocos barrios como este, con todo tipo de servicios y tanto espacio. Aquí no te tropiezas con nadie". Una visión que comparte Quintila, quien agradece, por ejemplo, todas las instalaciones de las que dispone la gente mayor del barrio para hacer deporte. Con todo, Quintila también lamenta que ese espíritu de protesta que llevó a Bellvitge a ser como es se haya ido diluyendo con los años: "Antes luchábamos y reivindicábamos más. Ahora parece que todos encontramos todo bien".

Matías, vecino del barrio de Bellvitge de L'Hospitalet, posa para EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Eva Ruiz, de 41 años y vecina de Bellvitge de toda la vida, también comparte esa última reflexión de Quintila y apunta que la mayoría de la gente que protagonizó las distintas protestas hace años se ha hecho mayor, que las luchas constantes han quedado atrás y que "ha bajado mucho el nivel de reivindicación".

De la fábrica a la parroquia

Fue el 18 de octubre de 1965 cuando se estrenó el primer edificio. Hoy viven más de 25.000 habitantes. El historiador local Manuel Domínguez señala que el asociacionismo en los años 60 y 70 en el barrio de Bellvitge se configuró a través de varios escenarios. Las fábricas en las que trabajaban muchos residentes ya sirvieron como un primer catalizador, al que se sumaron distintas asociaciones, primero, eminentemente con una vocación cultural que con los años evolucionaron hacia ese movimiento vecinal. "En 1969 crearon una 'comisión de barrio' y poco después inician los trámites para que se legalizara una asociación de vecinos", comenta Domínguez. También jugó un papel clave, claro, la parroquia de Sant Joan Evangelista, liderada por Josep Maria Fabró, en Bellvitge Norte, dado que en el tardofranquismo eran aún uno de los pocos espacios donde se permitía asociacionismos.

Eva Ruiz, vecina del barrio Bellvitge de L'Hospitalet posa con sus hijos para EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

El barrio se encuentra encajonado por el polígono del Mig, la Granvia hospitalense y las vías de tren. Lo que históricamente lo ha llevado a cierto aislamiento y, como ocurre en otras urbes, los vecines todavía dicen que van "a L'Hospitalet" cuando tienen que desplazarse a otros barrios de la ciudad. "Al principio, tenía que coger el autobús para irme hasta la Boquería para poder comprar", remarca Quintila.

"En 1974 ya había cuatro entidades vecinales diferentes. Era un momento crítico e importante porque los vecinos se jugaban la ocupación del barrio", apunta Domínguez en referencia a esa lucha para evitar que se construyeran más bloques de las que participó Quintila. Además, sigue el historiador, había protestas y concentraciones prácticamente cada semana: Si no era por los bloques, era por las ratas que campaban a sus anchas o para que llegaran guarderías al barrio. "El momento álgido fue a finales del 75 y principios del 76. Se terminó produciendo un cambio de alcalde porque los barrios estaban ardiendo. El nuevo alcalde, Vicenç Capdevila, fue más allá y logró la suspensión de licencias de construcción en Can Serra, Bellvitge y el actual polígono de la Pedrosa", añade.

Aparición de los bloques de Bellvitge, con la Ermita y los campos de conreo al frente. / Company Fotògraf (Cedida por el Arxiu Municipal de L'Hospitalet)

Además del espíritu de lucha Quintila explica que el barrio también ha mutado en otros ámbitos, como las propias comunidades de vecinos, done "antes nos conocíamos todos e incluso salíamos a tomar la fresca" o las fiestas del barrio que, en una ciudad sin una Fiesta Mayor oficial, funcionaban como un polo de atracción para gente que "venía de todas partes", de L'Hospitalet, pero también de municipios cercanos. Aunque todavía perviven como las fiestas de barrio más importantes de la ciudad y pese a que se han ido adaptando a los nuevos tiempo, los vecinos señalan que la afluencia también ha caído. De cara al futuro, Eva Ruiz denuncia que han aumentado los robos y el miedo y reclama más seguridad para evitar que el barrio se degrade.