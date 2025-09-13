El último maestro del vidrio en Sabadell teme la extinción del oficio: "No encuentro relevo"

El ruido metálico de las herramientas se mezcla con la luz que atraviesa los fragmentos de vidrio de colores. Dentro del taller 'El Art del Vitrall' de Joan Serra, en el número 1 de la calle de Sant Feliu, en el centro de Sabadell (Vallès Occidental), el tiempo parece detenido: cada pieza se corta, emploma y suelda como hace mil años. Desde que abrió en 1984, Serra ha dedicado gran parte de su vida a restaurar vitrales de edificios emblemáticos, entre ellos el Mercat Central de Sabadell, el Teatre Principal de Terrassa, el paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona o la Casa Navàs de Reus. La restauración del modernismo catalán se ha convertido en una de sus pasiones, un campo en el que su taller se ha consolidado como referencia.

La historia de Serra no empieza en un banco de carpintero ni en una escuela de artes, sino en un viaje. Estudiaba Ingeniería Técnica en Terrassa a principios de los setenta cuando un libro —On the Road, de Jack Kerouac— le encendió la chispa de la aventura. “Cogí la mochila y me fui a ver mundo”, recuerda. En Marrakech descubrió a un anciano artesano que trabajaba el metal a su propio ritmo, interrumpiendo la jornada para rezar, comer o descansar. Aquella manera de vivir, sin compartimentos, lo marcó: quería un oficio que le permitiera unir vida y trabajo.

Joan Serra trabajando en su taller de Sabadell / Victòria Rovira

De regreso a Catalunya, buscó un camino que conjugara independencia y artesanía. No fue fácil. El vidrio lo atrapó porque, a diferencia de la cerámica o la forja, no estaba dominado por la producción industrial. “Un bol la máquina lo hace cincuenta veces más rápido que tú, pero un vitral no. Ahí está el valor añadido”, explica con un orgullo sereno.

Los primeros pasos fueron autodidactas. La entrada a los talleres estaba vedada, por tradición y por celos del oficio. Serra aprendió observando, preguntando, experimentando. Hasta que un maestro vitrallero, Joan Marí, lo dejó completar su primera pieza de manera guiada. Aquel fue el inicio de una carrera que pronto se consolidaría en la Escola Massana, bajo la tutela de Antoni Gómez Solagran.

El salto profesional llegó en 1984, cuando decidió instalarse con Dolors en Sabadell. No en una nave apartada, como la mayoría de artesanos, sino en pleno centro urbano. Una apuesta arriesgada que resultó visionaria: la visibilidad le dio clientela estable y encargos públicos. También fragmentos del modernismo catalán reproducidos en ediciones limitadas.

Joan Serra fuera de su taller artesano vitralista / Victòria Rovira

La recuperación de piezas para el Museu de Sabadell

En 2019, Joan Serra decidió ceder parte de su legado al patrimonio público. En su almacén conserva centenares de piezas inventariadas, auténtico testimonio de la historia sabadellense. De ellas, un total de 38 pasaron a formar parte de la colección del Museu d’Art de Sabadell, donde ilustran la evolución técnica y estilística del vitral entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Muchas proceden de casas particulares de la ciudad, debidamente documentadas, restauradas y hoy en perfecto estado de conservación. Algunas de ellas, Serra las rescató gracias a la complicidad de vecinos anónimos que le avisaban cuando un vitral estaba a punto de acabar en un vertedero, otras hacia años que "iba detrás".

La restauración ocupa buena parte de su trabajo. Allí, dice, el propio vitral dicta lo que hay que hacer: “Cuando lo colocas sobre la mesa, te enseña sus heridas y necesidades. No hay manual que pueda anticipar eso”. El resto son encargos de particulares, su clientela más fiel y agradecida. Desde jóvenes que reforman un piso y quieren una puerta con vitral hasta familias con mansiones donde la luz de colores decora salones y escaleras.

Serra rehúye la etiqueta de artista. “Somos artesanos: no hacemos lo que queremos, sino lo que la persona necesita y pide”. La técnica es milenaria, pero el estilo puede ser clásico, floral o radicalmente contemporáneo. Y en ese equilibrio, entre la tradición medieval y el diseño del siglo XXI, reside la singularidad del oficio.

Lo que más le preocupa no es la falta de trabajo —todavía hay encargos, todavía hay patrimonio que restaurar—, sino la continuidad. Ninguno de sus tres hijos seguirá el taller. Y aunque imparte cursos en la Escola Illa y en museos de Cerdanyola u Olot, detecta que la mayoría de alumnos lo viven como hobby, no como un proyecto vital. “Hoy es más difícil salir adelante: tienes que ser artesano, empresario, vendedor y gestor. Antes bastaba con el oficio; ahora tienes que hacerlo todo”.

Joan Serra, artesano vitralista, en su taller "L'Art del Vitrall de Sabadell, Barcelona / Victòria Rovira

La suya ha sido una vida consagrada al vidrio, con el apoyo constante de Dolors. Una vida que empezó con un viaje a Marrakech y que desembocó en un taller de Sabadell donde aún se trabaja como en la Edad Media. “Es un privilegio que la máquina no haya podido entrar aquí”, admite. Lo dice con el mismo brillo en la mirada que las piezas de colores que lo rodean.

Quizá no haya continuidad familiar, quizá dentro de unas décadas el oficio se convierta en rareza de museo. Pero mientras Joan Serra siga cada mañana encendiendo la luz del taller, el oficio de vitraller seguirá vivo, recordando que hay artes que, para existir, necesitan siempre unas manos y una estima detrás.