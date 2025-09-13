El Parque Fluvial del Besòs se cierra por desbordamientos y Protecció Civil pide precaución cerca de ríos y rieras

Protecció Civil ha hecho un llamamiento a la precaución de la ciudadanía especialmente en las zonas próximas a los ríos y rieras después de las intensas lluvias que han afectado el litoral central de Catalunya. Por la tarde, el Parque Fluvial del Besòs ha tenido que ser cerrado y evacuado tras un inicio de desbordamiento del canal central.

En declaraciones a la ACN, la subdirectora del servicio, Imma Solé, ha explicado que las comarcas más afectadas han sido el Anoia, el Vallès Oriental, el Barcelonès y el Maresme. Por lo tanto, ha pedido especial vigilancia en las zonas próximas a los ríos Llobregat y Besòs, incluso aunque haya dejado de llover.

A través de las redes sociales, el president Salvador Illa se ha sumado al llamamiento de "máxima precaución", evitando las zonas inundables.

Entre los ejemplos más llamativos figura la riera de Rubí en El Papiol, que ha alcanzado los 155 m³/s, superando el límite de alerta.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por acumulación de lluvia. Entre las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental han caído más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Los Bomberos han atendido más de 200 avisos por lluvia.

Cerrado el Parc Fluvial del Besós por inundaciones. / Jordi Ribalaygue

Plan de emergencia

El rápido aumento de los caudales fluviales tras las tromas ha llevado también a la Agència Catalana de l’Aigua ha cerrar los accesos al Parque Fluvial del Besòs desde primera hora de la tarde de este sábado ante la previsión de aumento del caudal del río y los peligros que conlleva. En concreto, a las 17.00 horas, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha alertado desde X de la activación de la fase de inundación parcial del plan de emergencia del espacio, ante el inicio de desbordamiento del canal central del parque fluvial.

Dicha fase implica desalojar a usuarios y personal de mantenimiento y control.