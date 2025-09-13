El hotel The Social Hub estrena terraza de inspiración mexicana y asequible en el Poblenou de Barcelona

Ubicado en pleno distrito tecnológico del Poblenou, The Social Hub rompió moldes con su apertura hace tres años como 'hotel oficina', al fusionar la función de alojamiento pero también de modernísimo 'coworking', idóneo para los nómadas digitales que buscasen un 'dos en uno' en Barcelona, con el máximo de flexibilidad. Pero también fue un reclamo para barceloneses autónomos y 'start ups' locales, y desplegó servicios de bar y cafetería abiertos a la ciudadanía. Ahora, culminan el proyecto con el estreno de la terraza gastronómica y coctelería SíSí Rooftop, con ambiente cosmopolita y joven, y sabores mexicanos. Se suma a la creciente ruta de terrazas hoteleras que ofrece la capital catalana, y que cada vez más mantienen oferta incluso durante el invierno.

The Social Hub, perteneciente a una cadena con establecimientos en otras ciudades europeas, dio en la diana con su concepto híbrido, donde tienen cabida tanto estudiantes como profesionales, turistas y vecinos. De hecho el hotel ofrece tanto habitaciones por días para cualquier viajero, como estancias de más de dos semanas, como alojamiento estable a quienes vienen por estudios a la ciudad. Y en paralelo, tiene 700 plazas de 'coworking' que abarcan desde despachos privados a mesas fijas de alquiler, pasando por ubicaciones libres a lo largo y ancho del recinto, en Cristòbal de Moura, 49. Y lo mismo pueden contratarse por meses que por días sueltos, con opciones que incluyen libre acceso a su gimnasio, piscinas e instalaciones, y descuentos en su oferta de hostelería. En paralelo, muchos residentes de la zona utilizan sus bares.

Vistas desde la terraza de The Social Hub. / THS

El verano pasado dieron un nuevo paso al crear un concepto 'pop up' para la terraza, que tras la buena acogida ha desembocado ahora en la propuesta estable que se abrirá al público el próximo día 17. El director de SíSí, Simone Cuppari, cree que su concepto "aporta algo nuevo y emocionante", al combinar "impresionantes" vistas de Barcelona con "cócteles creativos y sabores atrevidos". Destaca que el espacio funcionará en horario amplio, desde comidas a copas por la tarde y noche, como punto de reunión y con música ambiental. Sostiene que la azotea es "acogedora" y relajante, por lo que logrará fidelizar a quienes la prueben, ofreciendo además precios asequibles.

Socialización y mixología

Entre sus armas para convertirse en nuevo espacio de socialización en la capital catalana --más allá de los usuarios del resto de servicios de TSH-, brilla la carta de cócteles creada por el destacado mixólogo Marc Álvarez, de Sips Barcelona. Avanzan que entre las creaciones que se presentarán la semana que viene figuran el Mexican Punch –otol, tequila, guayaba, vainilla, lima y clarificado láctico–; M&M –con mezcal, amaro Montenegro, mole y cacao–; y Ume –opción refrescante de umeshu, vermut, granada y soda de té oolong–, por ejemplo. También desplegarán una selección de vinos naturales.

Uno de los pescados que preparan en el nuevo espacio SíSí Rooftop de The Social Hub. / TSH

Para quienes vayan con apetito, su cocina se alinea con el concepto 'mexicana' que definen como un movimiento cultural y gastronómico que reinterpreta las tradiciones de México "desde una perspectiva contemporánea, fusionando sabores auténticos con técnicas modernas e influencias globales de América y China". El resultado es un menú inspirado en "sabores frescos, cítricos y atrevidos de la costa mexicana", complementado con toques otros toques y con protagonismo de la brasa, en robata de carbón. Lo desarrollaron en The Social Hub Glasgow, como SíSí, y ahora aterriza en Barcelona.

Se basa además en producto estacional y de proximidad, con ingredientes locales y vocación sostenible. Allí se podrán degustar del mediodía a la medianoche Aguachiles de róbalo, Güero Burger (ternera con chipotle, jalapeños, Cabrales...) o un Arroz de gambas. Al margen de la gastronomía, se potenciará el uso de esta nueva terraza en la zona con más empresas tecnológicas de Barcelona para albergar eventos, así como fiestas con programación de DJ, avanza Cuppari.