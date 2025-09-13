De 72 euros en la tienda a casi 1.300 euros en internet: así funciona la reventa especulativa con Labubus en España

Los Labubu, unos muñecos virales de la marca china Pop Mart, han generado un gran negocio de reventa en España. Los fans pueden llegar a pagar más de 1.000 euros por un ejemplar. La venta entre particulares, que ocurre en redes sociales, apps o tiendas de coleccionismo de zapatillas, ha llevado a Pop Mart a alertar sobre la circulación de diseños falsos (los llamados Lafufu).

Estos muñecos, creados por el artista hongkonés Kasing Lung para la serie 'The Monsters', saltaron a la fama en 2024 cuando la cantante de K-Pop Lisa empezó a mostrarlos en redes sociales. Desde entonces, Pop Mart ha crecido espectacularmente: sus beneficios aumentaron un 396,5% interanual, hasta unos 637 millones de dólares en la bolsa de Hong Kong a finales de agosto, y la facturación se triplicó (+204,4 %), alcanzando 1.932 millones de dólares.

Actualmente, Pop Mart cuenta con 500 tiendas en más de 30 países. A pesar de disponer de una plataforma de venta online, las unidades son escasas y se agotan rápidamente. Por este motivo, la apertura de dos tiendas Pop Mart en Barcelona este verano —las únicas en la península— ha causado gran entusiasmo entre los fans, que han llegado a acampar en la puerta durante 24 o incluso 48 horas. La primera se estrenó a inicios de agosto en Portal de l'Àngel y la segunda, este viernes en Pelai. En las colas también había revendedores confesos de Labubu. “He venido con un presupuesto de 700 euros y esperamos duplicarlo o más, venimos a revender”, afirmaba Roy Mann, de 15 años, a EL PERIÓDICO durante la primera tienda. En la segunda, otro joven presumía de 5.000 euros en efectivo para comprar cajas sorpresa, con el fin de obtener alguno de los modelos más infrecuentes y caros.

Tiendas como antídoto

En declaraciones a EL PERIÓDICO, Pop Mart juzga que “la reventa limita el acceso de los verdaderos fans que desean coleccionar a precios justos”. Las ediciones limitadas "tienen una gran demanda entre los coleccionistas”, argumenta, por lo que “la combinación de escasez y popularidad crea un mercado secundario en el que los revendedores se aprovechan de la diferencia entre los precios oficiales y lo que los coleccionistas están dispuestos a pagar”. En algunos casos, se genera "una sensación artificial de escasez" que "desanima a los recién llegados”. En este sentido, confía que la apertura de dos tiendas en Barcelona “podría ayudar a reducir la reventa local al aumentar la disponibilidad y ofrecer un canal más fiable para los coleccionistas”.

Pop Mart ya trabaja en medidas como “limitar la cantidad de compras por cliente, reforzar la supervisión de los canales de distribución y educar a los consumidores sobre los riesgos de las falsificaciones”. “Aunque es difícil eliminar la reventa por completo, estas estrategias ayudan a proteger tanto a la marca como a la comunidad de coleccionistas”, defiende la compañía, que también estudia aumentar su capacidad de producción para incrementar la oferta

Reventa en Wallapop, Vinted, y Facebook

Los revendedores de Labubu utilizan plataformas como Wallapop, Vinted o grupos de Facebook para revender sus unidades. El modelo "The Monsters – Angel in Clouds", por ejemplo, está agotado en la web oficial. Se comercializaba a 200 euros, con un límite de dos unidades por cliente. En Wallapop, la figura se puede encontrar por 500 euros, con la descripción: “La más cotizada y difícil de conseguir de los Labubu, el Zimomo gigante, nueva a estrenar en su embalaje oficial”. “Con ticket de la tienda Pop Mart Barcelona para demostrar autenticidad, nada de fakes”, añade.

Captura de un anuncio de Wallapop. / Laia Carpio Fusté

Otro ejemplo es el anuncio del modelo "The Monsters – Dress Be Latte", que en Wallapop se vende por 1.295 euros. El vendedor justifica el precio: “Lanzamiento aproximado: octubre de 2023. Ya no se fabrica”. El autor del anuncio es BlindTreasure.com, que se define como “especialistas en figuras de importación difíciles de conseguir”. En la web oficial de Pop Mart, el muñeco costaba 72 euros.

Captura de pantalla del anuncio de Wallapop. / Laia Carpio Fusté

En Vinted también hay revendedores de este tipo. Una usuaria vende el modelo "Big into Energy Series – Rock The Universe" por 240 euros, aunque en la web costaba 98 euros. “Me lo regalaron y tengo el ticket de la tienda de Barcelona. Pensaba quedármelo, pero me hace falta el dinero y por ese precio lo puedo revender”, declara a EL PERIÓDICO.

Captura de pantalla del anuncio en Vinted. / Laia Carpio Fusté

Además, hay personas que venden Labubu customizados. Una usuaria vende el modelo "Have a Seat" decorado con estampado de leopardo por 80 euros, cuando la versión original cuesta 24. “Yo no revendo”, aclara a EL PERIÓDICO. “Los customizo y, evidentemente, eso tiene un valor, igual que otras personas customizan muñecas u otros objetos. Mi tiempo y materiales valen dinero, y de ahí los precios”, justifica.

En Facebook hay cientos de grupos de reventa de Labubus. Muchos de ellos se clasifican por zonas geográficas, como países o grandes ciudades. En estos grupos, los vendedores hacen publicaciones con fotografías y descripciones de los muñecos que quieren vender y se relacionan con los compradores por comentarios y mensajes privados. Hay vendedores individuales que cuentan con abundante stock y, en el caso de las 'Labubu Mystery Box', cajas misteriosas de Labubu en las que el muñeco del interior es sorpresa, ponen precios más altos para escoger un Labubu en particular.

Captura de pantalla de un anuncio de un grupo de Facebook. / Laia Carpio Fusté

Reventa en tiendas de zapatillas

“Hemos notado que la reventa se concentra especialmente en tiendas físicas que también venden zapatillas de colección”, asegura Pop Mart. Álex, de la tienda NewCop de Barcelona, explica que los compradores adquieren los Labubu y los revenden a la tienda por un precio superior. Lamenta que la demanda ha bajado en los últimos 3 o 4 meses. En estos locales, el precio final depende de los beneficios que busquen obtener y del interés. En NewCop, por ejemplo, venden también por 500 euros el mismo modelo blanco que se ofrece en Wallapop. “Tenemos una tienda que mantener, los particulares (Vinted, Wallapop...) pueden vender más barato, pero nosotros somos un comercio local con trabajadores", defiende el vendedor. "Aquí los compradores pueden ver y comprobar que el Labubu es real, ofrecemos mayor seguridad”, remacha.

En el local CI Store, destacan que “cuando un producto tiene una demanda muy superior a la oferta, su precio en el mercado secundario tiende a subir”. Y recuerdan que la reventa no es ilegal: “Lo ilegal es vender falsificaciones o engañar al consumidor, nuestra misión es justo lo contrario”. Finalemente, otra tienda especializada en zapatillas, que pide anonimato, indica a este diario que se lanzó a este negocio “a principios de 2025": "Hubo un pico de demanda justo cuando Pop Mart suspendió sus ventas en tienda física” en Reino Unido en mayo, de forma temporal, tras varias peleas entre clientes.

Para distinguir los Labubu de los Lafufu, los muñecos originales cuentan con un código QR que permite verificar su autenticidad, además de detalles específicos como la separación exacta de los dientes (nueve en total), sombras o la definición del rostro. Además los modelos de 2024 tienen marcas en la planta del pie visibles solo con luz ultravioleta.