Vecinos del barrio del gran asentamiento con tuberculosis de Badalona exigen "información clara y soluciones reales"

La situación epidemiológica en el antiguo instituto ocupado B-9 de Badalona, donde el Departament de Salut confirma haber detectado diez casos positivos de tuberculosis desde finales del 2023, ha causado un gran revuelo entre los vecinos del barrio del Remei, donde se sitúa el recinto. Concretamente, desde la Associació de Veïns Verge del Remei exigen a las administraciones que tomen cartas en el asunto "tras dos años mirando para otro lado". "Lo que queremos es que se dé alguna solución real y nos informen claramente de lo que pasa, porque esta situación es un auténtico polvorín", denuncian.

La asociación recuerda que ya advirtieron al 'gobierno Albiol' de la existencia de casos de tuberculosis "el día del apuñalamiento mortal, el 28 de agosto". Los problemas de convivencia con el gran asentamiento, sin embargo, se remontan a las primeras semanas de ocupación, allá por el verano de 2023: "Desde hace muchos meses alertamos al ayuntamiento de muchas otras prácticas que pueden suponer un problema de salud, tanto para los ocupantes como para los vecinos, como por ejemplo el hecho que ahí dentro hay multitud de animales en condiciones insalubres, como cabras u ovejas", insisten los vecinos.

A los problemas relacionados con la extrema insalubridad del recinto, que EL PERIÓDICO pudo comprobar tras entrar en el recinto en febrero de 2024 ―y que el Departament de Salut relaciona íntimamente con la afectación por tuberculosis debido a que "entre los principales determinantes de contagio de esta enfermedad está el vivir en condiciones de hacinamiento"―, el alcalde Albiol siempre ha sumado la preocupación por la criminalidad, hasta el punto de afirmar que unas 400 de las 500 personas que ocupan el B-9 están relacionadas con las prácticas delincuenciales. Desde la asociación comparten que las inmediaciones de la nave son inseguras, y admiten "tener miedo" al pasar por delante. Tanto los vecinos como el ayuntamiento coinciden en señalar que dentro del recinto se ejerce la prostitución y se trafica con drogas.

Así, el apuñalamiento de hace dos semanas se suma a una larga lista de incidentes protagonizados por las personas que habitan el B-9. En la retina de los vecinos del Remei está grabado uno de los episodios más graves, en que una decena de personas armadas con machetes y palos protagonizaron una pelea multitudinaria, en diciembre de 2024. Varios coches que circulaban por la calle Alfons XII quedaron inmersos, involuntariamente, en el tumulto, que amedrentó a los habitantes de la zona y se saldó con un herido por arma blanca.

Sin embargo, la existencia del B-9 es un eslabón más en la larga cadena de problemas que arrastra el barrio del Remei, uno de los más pequeños, humildes y vulnerables de la cuarta ciudad catalana, con una renta anual media por persona de unos 10.000 euros. A la contaminación ambiental de una cercana fábrica de frenos (que investiga el juzgado número 3 de Badalona) se unen los consiguientes problemas de constantes malos olores, la suciedad en las calles ya que muchos talleres abandonan sus residuos impunemente en ellas, o la regular quema de vehículos en el barrio, que ha provocado que algunos vecinos rebauticen la calle Tardor como la calle 'del Crematorio'.