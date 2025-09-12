Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros

La Generalitat mantiene activa la alerta del plan de inundaciones Inuncat ante la previsión de lluvias intensas

Alerta naranja en Barcelona por la previsión de lluvias de hasta 50 litros en una hora

Última hora del tiempo | Catalunya activa la alerta por lluvias intensas el viernes en el litoral y prelitoral

Lluvia durante la Diada Nacional de Catalunya de ayer.

Lluvia durante la Diada Nacional de Catalunya de ayer. / Jordi Cotrina

Efe

La Generalitat mantiene activa la alerta del plan de inundaciones Inuncat ante la previsión de lluvias intensas este viernes, que se podrían alargar hasta el sábado y que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora en el litoral, prelitoral y en algunos puntos de la Catalunya central y Girona.

Ante la previsión de lluvias intensas, Protecció Civil ha pedido extremar la precaución en la movilidad y en las actividades en el exterior, así como evitar cruzar barrancos, rieras y zonas inundables.

Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), las precipitaciones están siendo intensas este viernes especialmente en las comarcas del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y el Vallès.

También por la tarde

De cara al mediodía, las lluvias afectarán con más intensidad el litoral y el prelitoral, así como puntos de la Catalunya Central y comarcas de Girona.

Las lluvias se podrían mantener al atardecer, pero con menor intensidad y alargarse hasta el sábado, en la mitad norte y en las comarcas de Girona.

118 litros por metro cuadrado en el Port Olímpic

De hecho, las lluvias ya han sido intensas este jueves, Diada de Catalunya, en el litoral central, donde se han registrado 118,9 litros por metro cuadrado en la estación del Port Olímpic de Barcelona, de ellos 71,3 litros en únicamente una hora, lo que ha anegado algunas calles.

En este sentido, el teléfono de emergencias 112 ha recibido este jueves un total de 55 llamadas por la lluvia, todas ellas en Barcelona, donde los Bombers de Barcelona han efectuado unos 40 servicios.

Debido a la intensidad de la lluvia en Barcelona, el Ayuntamiento ha activado este jueves a primera hora de la tarde la alerta del plan de actuación de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante, aunque hacia las 19.30 horas ya lo ha dejado sin efecto.

