La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados

Nuevas colas de fans de los Labubu, de coleccionistas obsesivos del tierno monstruito y de revendedores ávidos de negocio rápido han vuelto a demostrar que el fenómeno global de estos juguetes también desata pasiones en Barcelona y es capaz de provocar horas de espera pese a que se trate de la segunda tienda Pop Mart que abre este verano en la ciudad. Esta vez, las colas comenzaron a las siete de la mañana del jueves.

Tras el efervescente éxito de su apertura en agosto en el Portal de l'Àngel, una marabunta ha acudido a la nueva tienda fija que ha abierto en Pelai, 17, donde meses atrás se tanteó el mercado local con una pop-up temporal. Sus incondicionales no pueden resistirse a las novedades que comportan los estrenos, con series limitadas y otros reclamos capaces de abducirlos y exprimir sus tarjetas de crédito.

La nueva tienda de Labubu en Barcelona desata pasiones / Jordi Otix

Este viernes, a las puertas de la nueva tienda sumaban horas de resistencia perfiles tan diversos como Junior, estilista de moda brasileño que viajará con algunos Labubus a París mañana; Esmeralda y Sergio, desde las 21.00 horas del jueves a la caza del nuevo Skullpanda que se lanza hoy en todo el mundo, y de algún capricho para el personaje de Molly. O. A la cabeza, Joan y sus cinco amigos de diversas nacionalidades, con cientos de euros para ampliar voraces colecciones. Tampoco faltaban coleccionistas organizados para comprar todo lo posible y revender multiplicando precios si logran hacerse con los preciados 'secretos' que aparecen con cuenta gotas en cada serie.

Fuentes de la tienda indican a este diario que, durante este fin de semana, algunos productos se limitarán a una o dos piezas por persona para evitar acaparadores. Desde los 15 hasta 1.200 euros, hay artículos para todos los bolsillos. Aunque algunos se agotarán este mismo viernes, explican.

Fenómeno internacional

Cuando abrió la primera tienda temporal en Barcelona, el pasado noviembre, ya se desató el furor consumista y coleccionista, y se intuyó que el fenómeno iba para largo, como ha sucedido en grandes ciudades de todo el mundo. La marca global de juguetes de diseño Pop Mart surgida en 2010 suma ya más de 570 establecimientos y 2.500 'robotiendas' o máquinas expendedoras interactivas en el mundo. Pero ha considerado que ese enclave en el corazón de Barcelona --integrado en el centro comercial El Triangle de la plaza Catalunya-- merecía echar el ancla, por lo que en las últimas semanas ha rediseñado el espacio con un "concepto moderno e inmersivo" al que sus adeptos no se puedan resistir.

Tras comprobar el efecto imán de la que fue su primera tienda fija en España, en el Portal de l'Àngel, 3, donde las colas suelen ser diarias, hasta el punto de contar con personal de seguridad para poner orden en las aceras, la marca ha doblado la apuesta barcelonesa. Y de nuevo, al estilo flautista de Hamelín, anunció hace unos días que los clientes que hagan una compra mínima recibirán uno de los dos coleccionables exclusivos de Pop Mart, "disponibles únicamente en esta tienda y hasta agotar existencias", atrayendo a los compradores con horas de antelación.

La prensa ha podido descubrir a primera hora de este viernes --y poco después los compradores-- ese espacio para "explorar, imaginar y conectar", del que Peter Shipman, Director General y responsable en Europa de la moderna juguetería sin edad, afirma que refuerza su conexión con la "comunidad". Persiguen que las visitas sean "sencillas, divertidas e inmersivas", para que los seguidores descubran a sus personajes progresivamente. Promete "exhibiciones interactivas y experiencias prácticas para despertar la creatividad".

Uno al día

Si alguien aún no se ha enterado de qué va el fenómeno mundial, la marca millonaria despacha como churros las mascotas Labubu, salidas de la familia The Monsters, creada por Kasing Lung y amplificada por efecto de YouTube, Tik Tok y todos los famosos que han lucido desde Hollywood hasta Asia. Sea con algún llavero o un muñeco recién salido de una caja sorpresa, otro de los elementos adictivos, ya que como si de un 'kinder' se tratase, la ilusión mueve la compra sin tregua. La marca en Barcelona solo despacha un Labubu por cliente al día, por lo que el mercado de reventa es imparable, para conseguir los colores o monstruitos más buscados, por ediciones limitadas o vinculadas a otras historias, de Barbie a Mickey.

Con un crecimiento disparado, Pop Mart ingresó más de 1.800 millones de euros en el primer trimestre del año, mientras la cotización en bolsa --desde 2020 en la de Hong Kong-- no deja de subir a cada anuncio de una nueva figura en ciernes. Convertida en una de las principales marcas de juguetes del mundo, sus ases en la manga son personajes como Skullpanda, de la artista Xiong Miao y reconocible por casco estilo astronauta; Hirono, del artista Lang, como una personalidad reservada e introspectiva, identificable por sus ojos hinchados y cabello despeinado; Molly, del creador Kenny Wong, que representa una niña audaz y curiosa; Twinkle Twinkle, del artista Daxin, una constelación de estrellitas de mejillas rosadas.