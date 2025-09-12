Suceso
Homenajean al joven de L'Hospitalet que murió tras ser apuñalado en el barrio de Sants de Barcelona
Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
Cerca de una cuarentena de personas se concentraron el pasado 10 de septiembre frente a la salida del metro de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) con velas y fotografías para recordar al joven de 16 años y vecino de la ciudad que murió tras ser apuñalado en el barrio de Sants de Barcelona, fronterizo con L'Hospitalet. Concretamente, el suceso ocurrió en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants, donde otro también resultó herido por arma blanca.
Tal y como explica el medio local 'LHdigital', los asistentes al homenaje se citaron a través de mensajes de WhatsApp con el objetivo de expresar sus condolencias y rechazo ante el asesinato del joven.
Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en un punto de la calle Antoni Campmany, una calle que acaba justo en Riera Alta donde está la parada de metro. Tras la agresión, ambos, malheridos, junto a un amigo, trataron de huir en dirección a L'Hospitalet de Llobregat y la víctima mortal se derrumbó a pocos metros del acceso al metro Santa Eulàlia.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron a este diario que, a falta por concretar el móvil del crimen, agresor y agredidos presuntamente se conocerían. También falta aclarar cuántos participantes habría tenido la disputa.
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Desarticulan un grupo dedicado al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat
- Una octogenaria floristería de la avenida Gaudí peligra por el celo municipal con su escaparate
- La basura y el abandono sepultan un monasterio olvidado en Barcelona: “Es una vergüenza que esté así”
- Colapsada la reserva de visitas a estaciones fantasma del metro de Barcelona
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes