Homenajean al joven de L'Hospitalet que murió tras ser apuñalado en el barrio de Sants de Barcelona

Cerca de una cuarentena de personas se concentraron el pasado 10 de septiembre frente a la salida del metro de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) con velas y fotografías para recordar al joven de 16 años y vecino de la ciudad que murió tras ser apuñalado en el barrio de Sants de Barcelona, fronterizo con L'Hospitalet. Concretamente, el suceso ocurrió en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants, donde otro también resultó herido por arma blanca.

Tal y como explica el medio local 'LHdigital', los asistentes al homenaje se citaron a través de mensajes de WhatsApp con el objetivo de expresar sus condolencias y rechazo ante el asesinato del joven.

Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en un punto de la calle Antoni Campmany, una calle que acaba justo en Riera Alta donde está la parada de metro. Tras la agresión, ambos, malheridos, junto a un amigo, trataron de huir en dirección a L'Hospitalet de Llobregat y la víctima mortal se derrumbó a pocos metros del acceso al metro Santa Eulàlia.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron a este diario que, a falta por concretar el móvil del crimen, agresor y agredidos presuntamente se conocerían. También falta aclarar cuántos participantes habría tenido la disputa.