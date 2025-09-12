Grison, Judit Neddermann y 'El Brujo', entre los nombres destacados de la temporada de otoño del Cornellà Escènica

La programación del Cornellà Escènica para otoño de este 2025 ya está disponible, con propuestas de música, teatro, ópera, monólogos y danza, para todas las edades y para todos los gustos. En total, son 29 espectáculos diferentes, desde el 27 de septiembre hasta el 21 de diciembre. La programación se estrena en el Auditori de Cornellà, con el concierto de Judit Neddermann y Pau Figueres.

La pareja musical ofrecerá un concierto el sábado 27 de septiembre, a partir de las 20 h. El precio de la entrada anticipada es de 25 euros y ya se pueden adquirir, con descuentos. Al día siguiente, L’Auditori volverá a levantar el telón para disfrutar de la obra de teatro 'Mi vida en el arte', de Rafael Álvarez 'El Brujo'. Se representará el domingo 28 de septiembre, a las 19 h, y las entradas anticipadas también están ya a la venta, a partir de 25 euros.

Durante el último trimestre del año, pasarán por los escenarios de Cornellà artistas como Mariona Esplugues con la obra 'Boja' (el jueves 13 de noviembre, en el Auditori), Grison Beatbox con su show 'El bucle' (el sábado 4 de octubre, en L’Auditori), Quim Masferrer con su espectáculo 'Bona gent' (el domingo 19 de octubre, en el Auditori), Silvia Marsó y Albert Folk con la obra 'Clavells' (el domingo 2 de noviembre, en L’Auditori) o María Pujalte, Cristina Plazas, Francesc Piñón y Berta Gratacós con 'Les Bàrbares' (el domingo 23 de noviembre, en el Auditori).

A nivel familiar, también se representarán grandes espectáculos en Cornellà. La compañía de teatro La Churry (quien fue maestra de ceremonias en el Festival Internacional de Pallassos Ciutat de Cornellà durante la edición de 2022) nos hará reír con 'Magic Comedy' (el domingo 5 de octubre, en el auditorio de Sant Ildefons). La compañía Tutatis volverá a hacernos reflexionar con 'Mentida' (el viernes 24 de octubre, en el auditorio de Sant Ildefons) con su relato sobre las segundas oportunidades y las verdades ocultas. Además de obras sobre piratas, muñecos de nieve, los pastorets y la magia de El Magow y Mireia.