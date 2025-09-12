Castelldefels activa la alerta por riesgo de inundación por tormentas durante el viernes y el sábado

El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) ha activado su Plan de Protección Civil en fase de Alerta con motivo del aviso de Situación Meteorológica de Peligro (SPM) del Servei Meteorològic de Catalunya, que prevé lluvia de muy fuerte intensidad en Castelldefels. El Servei Meteorològic prevé que, durante la tarde del viernes 12 de septiembre, entre las 14 horas y las 20 horas alta probabilidad de lluvias (entre el 70% y el 100%) con peligro alto (3/6). "Las lluvias pueden superar los 20 milímetros en 30 minutos", informa el ayuntamiento en un comunicado

Durante la noche y la madrugada del viernes al sábado 13 de septiembre, entre las 20 horas y las 8 horas la previsión indica baja probabilidad (entre el 10% y el 30%), con peligro moderado (1/6). Nivel de riesgo bajo.

Así, el sábado 13 de septiembre, entre las 14 horas y las 20 horas habrá una baja probabilidad de precipitaciones (entre el 10% y el 30%), con peligro moderado (2/6), aunque las lluvias también as lluvias pueden superar los 20 milímetros en media hora.

El consistorio activa medidas preventivas

El consistorio informa que ha puesto en marcha acciones anticipadas para evitar daños por lluvias fuertes, como la limpieza de sumideros y control de salidas al mar, además de preparar equipos y personal de emergencia. Se prevén cortes y desvíos en el tráfico, con coordinación policial y comunicación constante a la población. El consistorio insiste en que la clave es la prevención para garantizar seguridad y minimizar riesgos.

Así, se aconseja no bajar a garajes ni zonas inundables, cerrar bien puertas y ventanas, y desconectar la electricidad si entra agua. También evitar cruzar zonas inundadas o aparcar en áreas bajas, y si el coche queda rodeado de agua, salir y buscar un lugar alto. En espacios públicos, el consejo es seguir las indicaciones oficiales y no acercarse a rieras o playas. Ante emergencias, llamar al 112 con ubicación precisa.