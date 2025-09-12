Casos de tuberculosis en un gran asentamiento de Badalona convierten su desalojo en un "riesgo" de salud pública

El antiguo instituto municipal B-9 de Badalona fue ocupado en junio del 2023 por docenas de migrantes provenientes de anteriores desalojos en la ciudad. A finales de aquel año, el Departament de Salut tuvo constancia, según ha podido confirmar ahora EL PERIÓDICO, del primer caso de tuberculosis entre quienes habitan ese espacio, ubicado en la intersección entre los barrios del Remei y Sant Roc. Desde entonces y hasta hoy, Salut confirma haber tenido constancia de nueve casos de tuberculosis más. Entre los contagiados estaba la víctima mortal de un apuñalamiento a finales de agosto, confirman fuentes policiales. El alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) ―que persigue judicialmente la desocupación del centro desde hace dos años― asegura a este diario que no tenía conocimiento alguno de la problemática: "No tenemos constancia de la existencia de tuberculosis y ninguna autoridad sanitaria nos ha informado o notificado dicha circunstancia", afirma el primer edil.

Aunque hasta la fecha ni la Conselleria ni el Ayuntamiento han informado oficialmente acerca de los contagios, reconocidas fuentes sanitarias consultadas por este periódico aseguran que el desalojo del B-9, "muy próximo" según el propio Albiol y fuentes policiales, supone un "riesgo importante en cuanto a salud pública".

Lo advierte en primer lugar la propia jefa de la Unidad de Tuberculosis del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, Cristina Vilaplana. Se trata de la responsable que ha conocido de primera mano los casos de tuberculosis del B-9. Vilaplana explica que la desocupación es "arriesgada desde un punto de vista epidemiológico" porque este último año se ha realizado un "esfuerzo muy grande" para establecer una "red de confianza" con los contagiados para conseguir que se "ligaran al sistema". "Algunas de estas personas ya han acabado el tratamiento, pero otras no. En todo caso, todas estas personas están bajo control", dice Vilaplana, especialista en microbiología y parasitología que coordina el plan de tuberculosis del prestigioso hospital badalonés.

Apuntala esos recelos Carles Garcia Roqueta, presidente de la Societat Catalana de Mediació en Salut y secretario de la Junta de Gobierno del Il·lustre Colegi d'Advocats de Barcelona (ICAB). El abogado considera que el desalojo implica "un riesgo importante" ya que "existen posibilidades de contagio [se produce por vía aérea]", especialmente "si hablamos de personas vulnerables y migrantes que hace poco tiempo que están aquí".

Desde el Departament aseguran que "se ha seguido el protocolo establecido" y que actualmente "no tienen constancia de que haya casos que puedan transmitir la enfermedad". Apuntan asimismo que "tras dos semanas de tratamiento" [en las cuales el paciente ha de permanecer ingresado en un centro sanitario para evitar la exposición a otras personas], la persona ya no es contagiosa" y "puede seguir el tratamiento clínico habitual".

Falta de información pública

Preguntada al respecto de si en algún momento se le comunicó al Ayuntamiento de Badalona la problemática, la Conselleria de Salut se limita a comentar que "la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria la realizan los profesionales asistenciales" y que, "en el caso de la tuberculosis, la notificación tanto del primer caso como del resto, se realiza por esta vía". El ejecutivo municipal, por su parte, niega rotundamente haber tenido conocimiento alguno de los casos de tuberculosis en el antiguo B-9 hasta el momento en que este diario les ha preguntado al respecto: "Se trata de una grave irresponsabilidad", lamenta Albiol, "y no vamos a permitir de ninguna de las maneras que los vecinos sigan sufriendo el calvario que están viviendo desde hace dos años, ahora con riesgos sanitarios".

En cuanto a la falta de información pública de las administraciones, Garcia Roqueta ubica ese deber en el ámbito de la ética. "Tanto el ayuntamiento como el Departament deben informarse recíprocamente. Y también merecen conocerlo los ciudadanos por una cuestión ética", precisa el experto, quien asume la "gran preocupación" de las asociaciones médicas por la falta de prevención de la tuberculosis ante su "espectacular incidencia" los últimos años en Catalunya.

Vulnerabilidad extrema

El Ayuntamiento de Badalona estima que en el B-9 habitan ya entre 400 y 500 personas, en su mayoría migrantes de origen subsahariano, aunque su población no es estable. En febrero de 2024, este medio accedió al asentamiento y conversó con diversas de las personas que viven allí, entre las cuales hay menores de edad, y comprobó 'in situ' la pobreza extrema e infrahumana en la que se hallan. "Están malnutridas y por eso desarrollan enfermedades que se aprovechan de estas circunstancias. La tuberculosis aparece cuando bajan las defensas y es ahí cuando las personas pueden contagiar", declara la doctora Vilaplana.

Imagen aérea del antiguo instituto B-9 de Badalona, entre el barrio de Sant Roc y El Remei, ocupado desde junio de 2023 / El Periódico

La presencia de casos de tuberculosis en el B-9 es un secreto a voces para los vecinos de los barrios del Remei y de Sant Roc desde el apuñalamiento ocurrido el 28 de agosto. Aseguran tener "miedo" de pasar por delante del recinto y lamentan que las administraciones llevan dos años "mirando para otro lado". La inquietud vecinal se ha intensificado en los últimos días, y se ha ejemplificado en las recurrentes preguntas y comentarios publicados en X acerca de la existencia "de un brote de tuberculosis" en el recinto por parte de la Associació de Veïns del Remei.

La enorme movilidad de las personas que ocupan el antiguo instituto hace difícil que Salut o Can Ruti puedan hablar de un "brote" de esta enfermedad, ya que "no se puede demostrar que [la decena de casos] estén relacionados entre sí", apunta Vilaplana. Sin embargo, lo que está claro es que las personas que han recibido tratamiento "comparten o han compartido el mismo espacio, que es esta nave", apuntan tanto desde Can Ruti como desde el Departament.

El tratamiento de la tuberculosis requiere de un aislamiento hasta que se dejan de infectar, que los afectados del B-9 pudieron hacer en Serveis Clínics, el centro de Barcelona especializado en esta enfermedad destinado a personas vulnerables. En el momento en que las personas ya no pueden infectar a nadie más, vuelven a la nave y un equipo de sanitarios que los sigue les da el tratamiento cada día, explica la doctora Vilaplana.

Dispositivo policial frente al B-9 de Badalona, tras producirse un apuñalamiento mortal en su interior el pasado 28 de agosto / El Periódico

Controvertida desocupación

De todas maneras, el Ayuntamiento de Badalona mantiene la decisión firme de desocupar el B-9. Eso sí, "respetando las medidas sanitarias oportunas si fuera necesario", confirma el alcalde. Se espera que el desalojo del recinto conlleve un despliegue policial pocas veces visto antes, dada la enorme cantidad de personas que ahí habita, su extrema vulnerabilidad y la conflictividad que el alcalde Albiol atribuye a los ocupantes, entre los cuales siempre menciona que se encuentran "muchos delincuentes".

Al respecto del dispositivo sanitario que podría organizarse para el momento del desalojo, el Departament de Salut se limita a declarar que "hará seguimiento de aquellas personas que haya diagnosticado hasta el final de sus tratamientos en los centros de salud designados". A juicio de Garcia Roqueta, si el B-9 se acaba desalojando se deberá hacer con "mucho cuidado y con la máxima coordinación institucional". "La autoridad judicial deberá ponderar el riesgo de salud pública a la hora de autorizar la desocupación", remacha el jurista. Para Albiol, "lo que no puede ser es que estas personas entren y salgan como si nada". "Si no se pudiera desocupar por motivos sanitarios, pediremos que los que están ahí no puedan entrar y salir", concluye Albiol. "Haremos lo que digan las autoridades sanitarias, pero no nos dejaremos tomar el pelo", zanja el primer edil.