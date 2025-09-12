Las terrazas de Barcelona y el ocio nocturno, en pie de guerra ante el nuevo veto al tabaco

La hostelería de Barcelona y el sector del ocio nocturno están en pie de guerra contra el anteproyecto de la ley antitabaco que ha impulsado el Ministerio de Sanidad con luz verde del Consejo de Ministros e incluye prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, conciertos, festivales y discotecas al aire libre, tanto tabaco convencional como cigarrillos electrónicos y shishas. Las patronales lccales arremeten contra la medida por las pérdidas económicas que supondrá a dichos sectores, pero también porque consideran que no hay una demanda ciudadana ni una alerta sanitaria que justifique el veto en dichos ámbitos al aire libre.

El endurecimiento de la ley irrita al Gremi de Restauració de Barcelona, que considera que en la agenda de la ministra Mónica García debería haber otras muchas prioridades, como las listas de espera y la financiación de la sanidad. Su director general, Roger Pallarols, apunta que "no hay ningún elemento objetivo" en estos momentos avale la iniciativa, más que la intención de la ministra de "ponerse en la agenda mediática y buscar una proyección personal", "menospreciando al sector de la restauración". Por ello, pedirán a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al presidente Sánchez "frustren" la tramitación del proyecto de ley.

Consideran que la actual ley ya regula las condiciones en que se puede fumar en las terrazas. "No existe ningún tipo de demanda social en este sentido, tampoco entre los clientes no fumadores", subraya Pallarols. Y agrega que las preocupaciones de la ciudadanía en el campo de la sanidad son las antes mencionadas. Por contra, defienden los veladores de bares y restaurantes como "espacios de convivencia" que "precisamente se multiplicaron cuando se prohibió fumar dentro de los establecimientos", amortiguando el impacto económico y social de la medida.

El gremio opina que "el conjunto de la sociedad es plenamente consciente que el tabaco es perjudicial para la salud, pero hay que permitir que los ciudadanos, que son persones adultas, tomen las decisiones que consideren, especialmente en espacios al aire libre donde la afectación a terceras personas es nula".

Consecuencias en el sector

En este sentido, la patronal catalana del ocio nocturno y la hostelería Fecalon señala, en la línea de otras asociaciones del sector, que "de aprobarse" la normativa "tendrá consecuencias sociales, económicas y de orden público difíciles de asumir".

Argumentan que la ofensiva está "científicamente injustificada" al "no haber estudios concluyentes que acrediten que fumar en espacios abiertos afecte a terceros, especialmente en el caso de vapeadores o tabaco sin combustión" Y citan que en Europa solo Suecia aplica una medida similar. Por el contrario, destinos turísticos "competidores" sí lo permiten.

Además la federación cree que obligar a los fumadores a abandonar terrazas y recintos al aire libre "generará aglomeraciones en la vía pública, incrementando las molestias a los vecinos y reduciendo la capacidad de control de los propios locales", provocando "problemas de orden público". Creen que la cohabitación de fumadores y no fumadores es en general pacífica, mientras que la nueva ley obligaría a los empresarios a ejercer de "policías con sus clientes".

Su secretario general, Fernando Martínez, afirma que “el sector no necesita más prohibiciones como este anteproyecto, sino una revisión integral de horarios, fiscalidad y régimen sancionador que permita trabajar con garantías y viabilidad, para contribuir al dinamismo cultural, social y turístico de Catalunya”. Por contra, lamenta que el ocio nocturno ya está sufriendo en un 85% un empeoramiento de su situación económica (según un sondeo interno) por la caída del consumo, el incremento de costes y la presión sancionadora.

La patronal hace un llamamiento a los grupos políticos, al Gobierno central y a las instituciones autonómicas para que "abran un espacio real de diálogo y consenso con propuestas realistas, equilibradas y adaptadas a la singularidad de España". Y concluye que las preocupaciones de los ciudadanos son otras: "el acceso de la vivienda, la seguridad, las pensiones o el contexto político del país y el mundo".