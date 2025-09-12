El bar viral de un centro cívico de Barcelona lleva un año cerrado y reabrirá en 2026

El bar del Centro Cívico Convent de Sant Agustí lleva más de un año cerrado. Esta cafetería, considerada una de las más bonitas de la ciudad por su arquitectura medieval, se esconde en un equipamiento de libre acceso en Ciutat Vella, en lo que queda de lo que en su día fue un convento de agustinos. El Ayuntamiento de Barcelona prevé que la gestión del local vuelva a licitarse pronto y pueda reabrir en la primavera de 2026.

Según han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO, el consistorio inició un contrato bajo la modalidad de concesión de servicios en julio de 2022 por dos años más dos de prórroga. La adjudicataria fue la empresa Sant Pere Food Services, S.L., que renunció a la gestión del bar en julio de 2024 y, por tanto, no ejecutó la prórroga prevista el verano del año pasado.

Actualmente se están llevando a cabo obras de remodelación en el espacio del bar y en los lavabos, con la previsión de volver a sacar a concurso la gestión del servicio y reabrirlo la próxima primavera. Aún no se ha publicado el concurso público, pero el consistorio afirma que los pliegues técnicos "pedirán complementariedad con la propuesta cultural del equipamiento y un trabajo de proximidad con las entidades del barrio".

El convento se encuentra en pleno centro de Barcelona y, aunque su cafetería fue durante un tiempo un delicioso secreto entre los vecinos de Ciutat Vella, hoy se ha convertido en un espacio de visita obligada para quienes recorren la ciudad, sean barceloneses o turistas. Las numerosas cuentas de redes sociales que recomiendan bares, cafeterías y “rincones escondidos” de Barcelona han contribuido a popularizar el centro cívico del Convent de Sant Agustí. Otro espacio que también ha sido 'víctima' de la exposición en redes es el Centre Cívic Can Déu, un edificio modernista con una cuidada terraza en su interior.

Un convento con historia

Conocido como Sant Agustí Vell, el convento fue una de las instituciones religiosas más importantes de la Barcelona medieval y moderna. Su historia se remonta a principios del siglo XIV, con la llegada de la orden de los agustinos a la ciudad. La comunidad se instaló en el barrio de la Ribera, dentro del recinto amurallado, en la confluencia entre el Rec Comtal y la antigua Vía Augusta.

Centro cívico Convent de Sant Agustí, en la calle Comerç, en una imagen de archivo / GUILLERMO MOLINER / EPC

Los agustinos se establecieron en 1309 y el complejo comenzó a levantarse a partir de la iglesia. La construcción del convento se prolongó hasta 1506, aunque no se completó del todo hasta 1709. Su función religiosa se mantuvo hasta 1715, cuando Felipe V ordenó derribar parte de las dependencias para levantar la ciudadela militar, obligando a los agustinos a trasladarse al barrio del Raval. La batalla del 11 de septiembre de 1714 también dejó una huella decisiva en su historia.

Tras aquel episodio, los restos del convento adoptaron la función de cuartel militar y en 1720 el inmueble se convirtió en la Real Academia Militar de Matemáticas, activa hasta 1803. El uso militar del edificio se prolongó durante 180 años, hasta que en 1980 comenzaron una batería de reformas impulsadas por la ciudad. En la década de 1990 se puso en marcha la laboriosa recuperación del conjunto histórico y en 1995 se inició la obra de rehabilitación para convertirlo en un centro cívico, hoy uno de los más populares de Barcelona.