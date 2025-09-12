El alcalde de Estambul agradece a Collboni su visita a la cárcel donde está retenido: "Juntos somos más fuertes"

El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, encarcelado en una prisión turca desde marzo y principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan, ha agradecido personalmente al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que acudiera a Turquía hace dos semanas a mostrarle su apoyo junto a una delegación de la red de ciudades Eurocities. Le ha mandado una carta de gratitud y salutación, en la que reflexiona sobre la lucha por la democracia en su país.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, İmamoğlu asegura que los gestos de solidaridad de la comitiva de políticos municipales europeos "han sido verdaderamente significativas e inestimable" para él. La misión institucional no pudo entrar en el recinto penitenciario, pero se reunió en las inmediaciones con el alcalde en funciones de Estambul, Nuri Aslan, y la esposa de İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu. Luego, en la sede consistorial turca, escenificaron la entrega del Premio Especial a la Democracia de Eurocities a İmamoğlu, que recogió su mujer.

"Llevaré el Premio Especial a la Democracia de Eurocities como una insignia de honor durante toda mi vida. Ha demostrado una vez más la importancia de organizaciones como Eurocities y la Red de Ciudades Balcánicas B40, que unen a nuestras ciudades, en nuestros esfuerzos compartidos por crear un mundo más democrático y justo", asegura el alcalde encarcelado a Collboni en la carta. "Juntos somos más fuertes", recalca. Tanto como el premio, al político turco le emocionó la presencia in situ. Cita a Mark Twain y recuerda que "las acciones hablan más que las palabras, pero no con la misma frecuencia". "Al venir a Estambul e incluso a las inmediaciones de mi celda en Silivri, ha demostrado al mundo la sinceridad de sus palabras. Aunque no se le permitió visitarme, sepa que su presencia fue profundamente sentida y muy apreciada", apunta.

Collboni, como vicepresidente de Eurocities, leyó una declaración que recalcaba que los allí presentes -sus homólogos de Sofia, Budapest, Atenas, Zagreg, Timisoara, Utrech y ediles de París y Madrid- representaban a "más de 200 ciudades y 130 millones de europeos". "Somos una fuerza de resistencia democrática. Amplificamos las voces de millones de personas que creen que el silencio no es una opción”, clamó, rodeado de carteles de ‘Free İmamoğlu’.

İmamoğlu, que cuando fue arrestado por liderar una supuesta "mafia criminal" iba a ser declarado candidato rival a Erdogan en las elecciones presidenciales de 2028, vincula su persona a los anhelos del país. "Su presencia también representó un profundo apoyo al firme compromiso del pueblo turco con la democracia, la libertad y el Estado de derecho, que ahora se ha encarnado en mi persona", defiende. "Quiero asegurarle que ni yo ni mis conciudadanos abandonaremos jamás nuestra lucha por la libertad y la democracia. La presencia de estimados amigos como usted nos infunde gran moral y fuerza en este empeño", concluye.

El viaje a Estambul el pasado 28 y 29 de agosto cerró una semana de apretada agenda internacional para el primer edil. Los días previos había conocido en primera persona la situación de los refugiados palestinos desde Jordania. La intención inicial era viajar a Ramala y Belén, pero Israel no le permitió entrar en el país y el consistorio tuvo que rehacer sus planes. La gira de seis días por la región culminó con una reunión en Estambul con activistas LGTBI sobre la vulneración de sus derechos en Turquía, donde las marchas del Orgullo llevan prohibidas una década.