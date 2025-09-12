Albiol confinará el gran asentamiento de Badalona con tuberculosis si no se puede desocupar: "Ni entrará ni saldrá nadie"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha tildado de "grave irresponsabilidad " que el Departament de Salut, según asegura, "no haya informado" al Ayuntamiento de la detección, en los últimos dos años, de diez casos positivos de tuberculosis en el antiguo instituto ocupado B-9 de la cuarta ciudad catalana, tal como ha avanzado EL PERIÓDICO: "Me parece sorprendente que desde el Departament se confirme que ha habido casos de tuberculosis en un edificio municipal ocupado desde hace dos años, que el primer caso sea de finales de 2023 y que desde el Ayuntamiento no tengamos ni idea", ha declarado el alcalde este viernes por la mañana.

De esta manera, el alcalde popular mantiene que en caso de no haber más casos activos de la enfermedad en el recinto, "el proceso de desocupación se llevará a cabo con toda normalidad". De lo contrario, sin embargo, ha explicado que el ejecutivo municipal "no hará ningún tipo de irresponsabilidad" y el desalojo se deberá posponer. Eso sí, en tal caso, Albiol ha declarado que confinará el recinto: "Si hay tuberculosis, nadie entrará o saldrá de ahí". "Ya tenemos un auto autorizando la desocupación, estamos en el último tramo del proceso, lo trabajamos de manera conjunta con la Delegación del Gobierno y con el Departament d'Interior, pero la información publicada hoy lo distorsiona todo", ha zanjado el alcalde, que describe el futuro desalojo como "de los más grandes que se habrán llevado nunca a cabo en Catalunya".

El edil popular ha asegurado que procurará hablar con la Conselleria este mismo viernes para recibir información oficial sobre la situación epidemiológica en el recinto ocupado. Preguntado por este medio acerca de si informó al Ayuntamiento de Badalona sobre los casos detectados de tuberculosis, el Departament de Salut se limitó a contestar que "la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria las realizan los profesionales asistenciales que son quienes diagnostican estas enfermedades. En el caso de la tuberculosis, la notificación tanto del primer caso, como del resto, se realiza por esta vía".

Albiol insiste en que no han recibido información oficial sobre la problemática, "pese a que en los últimos meses ha habido un par de reuniones para hablar sobre enfermedades contagiosas entre el Departament de Salut, el Ayuntamiento y el Hospital de Badalona". El edil añade que el último de estos encuentros tuvo lugar en el mes de agosto.