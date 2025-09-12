Actividades gratis para niños en La Mercè 2025 de Barcelona

La Mercè, la gran fiesta mayor de Barcelona dedicada a la patrona de la ciudad, arranca el próximo martes 23 de septiembre. Así, la cuarta semana de septiembre, la capital catalana será epicentro de música, arte y gastronomía, como muestra el cartel de la festividad de este 2025, que ha generado polémica. La programación comenzará con el pregón del primer día; continuará el día 24, que es festivo local; hará una pausa el jueves 25 laborable y se reanudará el viernes para brillar el fin de semana y terminar puntualmente el domingo 28 de septiembre.

El abanico de opciones es amplio e incluye decenas de actividades infantiles gratuitas para disfrutar de La Mercè 2025 en familia. La primera cita destacada es el propio martes 23, a las 20.00 h, cuando el Toc d’Inici marcará el pistoletazo de salida del ritual inaugural de las fiestas, protagonizado por el baile de Gegants y bestias en la plaza de Sant Jaume.

Durante toda la celebración también se podrá visitar la Exposición del Seguici Popular, que año tras año hace las delicias de los más pequeños. Del 14 al 24 de septiembre, de 10.00 a 20.00 h, se podrán ver los Capgrossos Macers, los Gegants de la Ciutat, l’Àliga, el Lleó, la Mulassa, el Bou, el Drac, la Víbria, la Tarasca, els Cavallets Cotoners, los Gegants del Pi y los de Santa Maria del Mar.

Actividades para el gran día

El 24 de septiembre, festividad de La Mercè, será la jornada ideal para disfrutar en família. A las 12.30 h, la plaza Sant Jaume acogerá la Jornada Castellera de La Mercè, con la participación de los Castellers de Barcelona, los Castellers de la Sagrada Família, los Castellers de la Vila de Gràcia y la Colla Jove de Barcelona.

En diferentes rincones de Barcelona se podrá disfrutar de espectáculos para todas las edades. De 10.30 a 19.00 h, en el Parc de l’Aqüeducte de Ciutat Meridiana, se representará el espectáculo de circo 'El riure per la Pau' de Pallassos Sense Fronteres, que homenajea a los expedicionarios de la entidad y a la película El 47. Paralelamente, en el Parc de l’Estació del Nord se podrán ver las instalaciones 'Chaos Lab '(11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h), el espectáculo de teatro 'Komunumo' (12.15 a 13.05 h) y la pieza de danza contemporánea 'Umbra' (19.00 a 19.30 h).

Por la tarde tendrá lugar la gran Cavalcada de la Mercè, que comenzará a las 18.00 h en la plaza Catalunya. Este año no puede bajar por la Rambla por las obras, así que discurrirá por la calle Fontanella, plaza Urquinaona, Via Laietana, plaza de l’Àngel y calle Jaume I, hasta llegar a la plaza de Sant Jaume. Culminará con el baile de l'Àliga y de los Gegants de la Ciutat a las 20.00 h.

Un gran fin de semana

El viernes 26 de septiembre por la tarde, las más de 70 figuras de fuego expuestas en el Born–Museu d’Història de Barcelona (hasta el 27 de septiembre, de 10 a 19 h cada día excepto los martes) cobrarán vida en la Passejada de Bèsties. La plantada tendrá lugar a las 20.00 h en la Plaza Comercial y a las 20.30 h comenzará el recorrido: paseo del Born, calle Santa Maria, calle Argenteria, calle Princesa, calle Comerç y regreso a plaza Comercial.

El sábado 27, el Parc del Fòrum relevará al Castillo de Montjuïc, que en los últimos años concentraba espectáculos de circo contemporáneo y ofrecía un ambiente relajado ideal para los más pequeños. Ahora este clima propicio se desplaza al extremo de Sant Martí, aún más cerca del mar. Durante dos días albergará espectáculos de gran formato, como The Genesis de los Copenhague Collective, Wild de Motionhouse, Viento del Ouest de Les P´tits Bras o Entre bous i vaques de La Côte Folle.

Al anochecer, los protagonistas serán los Correfocs. La tarde comenzará con el Correfoc Infantil (18.30 h) en paseo de Gràcia, donde los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo de Diables y fuego adaptado. Los más valientes podrán asistir también al Correfoc de adultos, en el que bestias y fuego inundarán la calle a las 20.00 h.

Broche final

El domingo 28, la Mercè llegará a su fin con uno de los eventos más queridos de la festividad. A las 22.00 h, en la avenida de la Reina Maria Cristina, tendrá lugar el Piromusical de La Mercè, un espectáculo de música, luces y fuegos artificiales que este año estará liderado por el dúo de hermanos cornellanenses Estopa. Además, el evento genera un entusiasmo especial por la reapertura de la fuente mágica de Montjuïc, tras tres años cerrada a causa de la sequía.