El Turó Park vuelve a acoger espectáculos gratuitos este otoño en Barcelona

Barcelona recupera este otoño la programación cultural en el Turó Park, con una agenda de espectáculos y conciertos dirigidos a todos los públicos. La iniciativa, organizada por el ayuntamiento, se desarrollará los sábados por la tarde hasta el 26 de octubre y tendrá acceso gratuito sin necesidad de reserva previa. El espacio se abrirá 30 minutos antes de cada actividad.

En total, se han previsto nueve propuestas artísticas de una hora aproximada de duración que incluyen música, teatro, circo y narración de cuentos.

El 13 de septiembre está programado un concierto de música tradicional de Xicranda. El 20 de septiembre será el turno de 'Els colors de la Martina', un espectáculo de teatro musical dirigido a niños de entre 3 y 8 años, y el 27 de septiembre actuará Serrat Duo.

En octubre, la oferta continuará con Rojo Estándar, de la compañía Lanördika (día 4), el concierto de blues de Made In Black (día 11), y 'Explica’m una tardor', de Jomeloguisjomelo, con cuentos y canciones para mayores de tres años (día 18).

El 25 de octubre está previsto el concierto de Duo Bratia, y la programación se cerrará el 26 de octubre con 'Maricastaña', de los Títeres de Binéfar, un montaje de títeres y música en vivo recomendado para niños y niñas de a partir de dos años.

Con esta propuesta, el Turó Park volverá a convertirse durante varias semanas en un escenario al aire libre con una oferta cultural gratuita en la capital catalana.