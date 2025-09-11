Una nueva demanda judicial reaviva el conflicto laboral en los buses de L'Hospitalet al inicio del curso

Nuevo curso, mismos problemas. El conflicto laboral en los autobuses de L’Hospitalet de Llobregat y El Prat ha vuelto de vacaciones del mismo modo que se fue: con jornadas de protestas, mediaciones que no llegan a acuerdos y la judicialización de la pugna entre Moventis, la compañía que gestiona el servicio, y los trabajadores. Tal y como ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el comité de empresa presentó en julio de este 2025 una nueva demanda en juzgado de lo contencioso-administrativo por una vulneración del derecho a huelga por parte de Marfina Bus —empresa del grupo Moventis—. El juicio está programado para el próximo 29 de septiembre.

El pasado 26 de junio, la Inspección de Trabajo dio la razón a la denuncia interpuesta por los delegados de CCOO en la empresa Marfina Bus por una supuesta vulneración del derecho fundamental de huelga. En su resolución, la Inspección de trabajo dio inicio a un procedimiento sancionador que, según los trabajadores, todavía no se ha concretado. Preguntadas entonces por este diario, fuentes de Moventis apuntaron que se trata de "una propuesta de sanción, no una sanción como tal". "Es una sanción leve y la compañía tiene la seguridad de que hizo las cosas de manera correcta, por lo que la recurrirá", añadieron.

En concreto, los conductores de L’Hospitalet denuncian que, en una jornada de huelga, la empresa instara a todos los conductores, tanto los que hacían huelga como los que no, a empezar el servicio una vez terminado el paro parcial desde la parada de inicio de la ruta. Para poder cumplirlo, sin embargo, los trabajadores tenían que dejar la huelga antes de que terminara, pasar por la cochera, recoger el bus y desplazarse a la parada. Es decir, que tuvieron que incorporarse al trabajo antes de que fuera la hora de finalización de la huelga para cumplir con los horarios. Por ello, la demanda, a la que ha tenido acceso este diario, reclama 7.500 euros de indemnización para cada uno de los tres demandantes, además de que se reconozca la vulneración del derecho de huelga de los mismos.

Fuentes de Moventis comentan que la compañía no entrará a valorar situaciones que se encuentran en los tribunales y que esperarán a la resolución judicial. Además, el conflicto laboral convive con otros dos otros casos judicializados y pendientes aún de una fecha de juicio. El primero lo llevaron los conductores por los cambios organizativos aplicados por Moventis a principios de año y el segundo fue una demanda de la empresa contra los delegados del comité de empresa —integrado entonces por CCOO y USOC— y en la que reclamaba que se considerasen ilegales las convocatorias de huelga durante el último trimestre de 2024 y una indemnización para la empresa de 400.000 euros.

Negociaciones atascadas

Pese al inicio de las negociaciones con un mediador, los conductores de Moventis han protagonizado jornadas de protesta estos 8, 9 y 10 de septiembre porque insisten en que lo que más buscan es recuperar el sistema de turnos, de vacaciones y el plus por trabajar en sábado y domingo que tenían antes de que la empresa llevara a cabo una modificación unilateral de las condiciones laborales con la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Una medida que el comité de empresa de Marfina llevó a los tribunales y cuyo juicio, tras suspenderse el pasado mes junio, está a la espera de una nueva fecha.

“Pensábamos que, como teníamos estos tres días de huelga en septiembre, si nos reuníamos de nuevo esta semana, nos dirían de ir desconvocando, pero la empresa dijo que necesitaba dos o tres semanas y pusieron la siguiente mediación para el día 30”, señala Eduardo Migallón, presidente del comité de empresa de Marfina en L’Hospitalet, quien insiste en que su objetivo es recuperar las condiciones laborales ya sea judicialmente, por mediación o en la calle. Fuentes de Moventis confirman que pidieron esas semanas para estudiar la propuesta, pero insisten en que entonces nadie puso problemas.

Así, las mismas fuentes aseveran que el comité de empresa no propuso nada por propia voluntad en la reunión y que sus proposiciones para volver a la situación previa salieron tras la insistencia de la mediación.

Protestas

Por ahora, los conductores no prevén más días de huelga después de los paros llevados a cabo entre este 8 y 10 de septiembre y esperan a ver cómo avanzará el juicio del día 29 y la siguiente reunión que se llevará a cabo, que tendrá lugar justo después del juicio.

Con todo, los trabajadores no descartan nuevas movilizaciones en función de como avancen las conversaciones. El comité de empresa justifica las protestas llevadas a cabo por, según dice, la "degradación del servicio" en la segunda ciudad más poblada de Catalunya y por "el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales a raíz de la entrada de Moventis como empresa adjudicataria", en abril de 2024. En cuanto a las condiciones laborales, desde el sindicato afirman que los trabajadores han sido sometidos a un "maltrato sostenido" con jornadas que de conducción que llegan a las nueve horas y media, reducciones salariales, discriminaciones hacia trabajadores de baja médica y errores recurrentes en las nóminas.

Usuarios habituales de las líneas de bus hospitalenses y representantes políticos como el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, también han requerido a la empresa para mejorar el servicio. De hecho, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración responsable del servicio de bus, ha interpuesto ya dos sanciones por valor de 85.000 euros cada una por irregularidades detectadas en el servicio de las líneas M12 y M14. Sobre esta cuestión, Moventis recuerda que el servicio que Marfina Bus presta en L’Hospitalet, el Prat y resto de municipios del Baix Llobregat comprende un total de 14 líneas y defiende que "no puede evaluarse únicamente con base a las incidencias de las líneas M12 y M14". "El servicio en su conjunto se opera con mayor puntualidad comparado con el histórico. La compañía mantiene su compromiso con la mejora continua del servicio en todas sus líneas", dice el operador de bus.