Muere un motorista de 24 años en un accidente en la B-10 a la altura de Sant Adrià de Besòs

Un motorista ha muerto en un accidente de tráfico en la B-10, a la altura de Sant Adrià de Besòs. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso cuando pasaban pocos minutos de las cinco y media de la tarde de este miércoles 10 de septiembre.
Por causas que se están investigando, un motorista salió de la vía y chocó con la mediana. El conductor resultó herido crítico y fue trasladado al Hospital Vall d'Hebron, donde falleció al cabo de unas horas.
La víctima es un joven de 24 años y vecino de Barcelona. Con esta, ya son 100 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.
A raíz del accidente, se activaron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra y cinco ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
