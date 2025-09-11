Sucesos
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú
La policía catalana ha encontrado signos de violencia en el cadáver
Hallado el cadáver de una mujer sin identificar frente a una iglesia de Montgat
Los Mossos d'Esquadra han encontrado a primera hora de la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre en Vilanova i la Geltrú.
Sobre las 07:00 horas, agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana Sud han recibido el aviso de la localización del cadáver, en los jardines de Francesc Macià de la capital del Garraf.
Al llegar, los agentes han comprobado que se trataba de un hombre que presentaba signos de criminalidad. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificado la muerte de esta persona, de quien fuentes municipales aseguran que se trataba de una persona que dormía en la calle.
El Área de Investigación Criminal ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte.
