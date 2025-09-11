Martorell instalará 145 nuevas cámaras de videovigilancia para "ampliar el sistema de seguridad ciudadana actual"

Martorell se une a la oleada de pequeñas y grandes ciudades catalanas que apuestan por la videovigilancia para reducir los índices de delincuencia. El Ayuntamiento del municipio del Baix Llobregat ha licitado recientemente el contrato para el suministro, instalación, legalización y conexión de un sistema de 145 cámaras de videovigilancia, así como para el centro de control; todo ello, con el objetivo de "velar por la seguridad y vigilancia y prevención de posibles hechos delictivos y ampliar la seguridad ciudadana en la ciudad", según consta en la documentación de la licitación. El valor estimado del contrato asciende a los 191.879,75 euros (IVA no incluido).

Actualmente, Martorell apenas dispone de 10 cámaras de videovigilancia, y otras 12 de lectura de matrículas, de manera que la empresa que se lleve el contrato para la instalación de las nuevas también deberán encargarse del mantenimiento de las que ya están instaladas. Tanto las antiguas como las futuras cámaras estarán conectadas a la Policía Local de Martorell, y "todas las imágenes y datos disponibles de seguridad ciudadana, serán tratadas directa o indirectamente con finalidad de vigilancia y prevención de posibles hechos delictivos", consta en los pliegos técnicos del contrato.

El contrato detalla la localización de 130 de las 145 cámaras que se instalarán en cuatro ámbitos diferentes, quedando pendiente decidir la localización de las 15 restantes. Se definirán 20 cámaras "donde se registrarán funciones inteligentes de búsqueda forense, donde se incluirá la licencia necesaria para esta función".

La adjudicataria deberá ocuparse de la instalación de la señalización vertical necesaria para cumplir con la normativa de protección de datos; asimismo, gestionar la legalización de todo el sistema de videovigilancia instalado ante la Comissió de Videovigilància de Generalitat de Catalunya (CVGC). Además, tendrá que asumir todas las modificaciones del sistema que la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya determine para emitir el informe favorable autorizando la legalización de las cámaras fijas.

Protocolo de seguridad

La documentación del contrato precisa los protocolos de seguridad a seguir para que se respete la legislación acerca de la protección de datos personales, particularmente de la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento 2015/579 del Parlamento Europeo. Así, en caso de ocurrir alguna incidencia, "solo los responsables del sistema y del servicio de mantenimiento debidamente autorizados podrán hacer las consultas pertinentes del fondo de imágenes". El adjudicatario deberá responder, por lo tanto, de todas las infracciones en que se podría incurrir en el supuesto de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular.

El adjudicatario está obligado, de esta manera, a tratar los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso conforme a las instrucciones del Ayuntamiento y no podrá aplicarlos o usarlos "con una finalidad diferente al objeto del contrato, ni las comunicará, ni siquiera por su conservación, a otras personas".

Posibilidad de crecimiento

El consistorio ha procurado dejar la puerta abierta a una posible ampliación del sistema de videovigilancia municipal en la documentación de la licitación: "Desde el ayuntamiento de Martorell se quiere hacer una apuesta global de futuro, de forma que se busca un sistema que permita su desarrollo futuro para cubrir las diferentes necesidades que la propia evolución del futuro del municipio puedan ir requiriendo".

De esta manera, las empresas licitadoras tendrán que garantizar, mediante declaración responsable, que todos los elementos a suministrar y las instalaciones a realizar permitirán la escalabilidad del sistema, con la incorporación de nuevos puntos de videovigilancia. "El sistema deberá ser configurable y reprogramable de tal manera que las instalaciones iniciales sean integrables y adaptables completamente al sistema en fases sucesivas", concluye el texto de la licitación.