Las jubiladas remontan los centros cívicos de Barcelona tras una gran caída por la pandemia

Los centros cívicos de Barcelona pisan fuerte el acelerador para llegar a las cifras de uso que tenían antes de 2020. La pandemia fue un duro golpe para estos equipamientos, que tienen precisamente como objetivo ofrecer un espacio para relacionarse. La remontada ha sido lenta y discreta. Y tiene un rostro muy claro: las jubiladas de Barcelona. El 80% de las usuarias de los 52 centros cívicos de Barcelona son mujeres, según los últimos datos (2024) del Observatori de Dades Culturals de Barcelona. Muchas de ellas son jubiladas y prejubiladas, ya que el 34% del total de usuarios tiene más de 65 años y otro 38% supera los 45 años.

La evolución 2020-2024 invita al optimismo para el curso 2025-2026. Las actividades que registran mayor asistencia son las artes escénicas y los conciertos. En 2019 se alcanzaron 91.674 asistentes a espectáculos, una cifra que en 2024 prácticamente se repitió, con 91.674. La música en directo, por su parte, reunió a 74.122 personas en 2019, frente a las 65.794 del año pasado. Los datos también reflejan un crecimiento en el número de exposiciones, que pasaron de 334 en 2017 a 370 en 2024, pese al descenso registrado en 2021. Además, la duración media de las muestras ha aumentado de 23 días en 2017 a casi 30 en 2024.

En el análisis de género, los distritos con mayor presencia femenina son Sant Andreu (84,5%), Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi (83,9%), mientras que los porcentajes más bajos se dan en Sants-Montjuïc (70,3%) y Ciutat Vella (73,8%). Este último es también el distrito con mayor proporción de hombres (22,8%). En cuanto a la edad, casi la mitad de los asistentes supera los 65 años en Sarrià-Sant Gervasi (44,6%), Les Corts (43,7%) y el Eixample (42,9%). En cambio, en Ciutat Vella solo representan el 11,2%, destacando allí la franja de 20 a 45 años, que concentra el 50,3% de la asistencia.

Debate sobre artes escénicas y salud mental en el centro cívico Sandaru, esta primavera / Manu Mitru

Esta disparidad se debe en parte a que algunos centros cívicos ejercen un rol 'de ciudad' y otros, más de barrio. En Les Corts (78,1%) y Sant Andreu (72,3%) la mayoría de usuarios reside muy cerca del equipamiento, mientras que en Ciutat Vella apenas un 28,3% vive en el entorno inmediato y casi la mitad proviene de otros barrios de Barcelona (43,8%).

Cifras prepandémicas

Esta semana la mayoría de centros cívicos ha abierto el plazo para apuntarse a su programación de otoño y las inscripciones en línea han dejado atrás las estampas de largas colas. En 2017, el 29,8% de la población de Barcelona hacía uso de estas instalaciones, cifra que aumentó hasta el 32% en 2019. Hubo un descenso significativo al 25,2% en 2021, coincidiendo con los efectos de la pandemia. La cifra se mantuvo en 2023 y ha registrado un aumento de participación en 2024, con un 27,1%, casi alcanzando los niveles prepandémicos. Las directoras de los centros cívicos prevén que las inscripciones sigan aumentando y 2025 cierre ya en verde.

Montse Gil, directora del Centre Cívic Navas, atribuye este aumento a que “hay muchas ganas de hacer actividades” y a que “los precios públicos facilitan el acceso a toda la población”. También remarca la importancia de “permitir un aprendizaje continuo con precios públicos ajustados”. La directora del centro de Navas puntualiza que “tal vez haya gente que diga que es caro, pero en realidad no lo es". La actividad, estima, "puede salir a 4 o 5 euros la hora con una persona profesional que realiza la actividad de manera cuidada y que "tiene la formación adecuada, sea informática, cocina, actividad física o idiomas”.

La Casa Elizalde (València, 302), uno de los centros cívicos que atrae usuarios de toda Barcelona / MANU MITRU / EPC

“Cuando las mujeres se jubilan, se liberan"

“Cuando las mujeres se jubilan se liberan y quieren hacer cosas que antes, con la casa, la familia y el trabajo, no podían”, afirma Laura de Castro, directora del Centre Cívic Can Déu. “Las mujeres siempre son más participativas culturalmente. Históricamente, siempre ha sido así en los centros”, afirma Yolanda Frías, directora del Ateneu Fort Pienc.

Gil, desde Navas, también asegura que estas cifras se reflejan en el día a día de su centro cívico: “Nosotras [las mujeres] también tenemos mucho más interés en la formación continuada, en hacer actividades y en relacionarnos”, ya que “a los equipamientos no vienes solo a realizar una actividad". "Vienes a relacionarte, a pasártelo bien y a desconectar”, resume. Victoria Aguinagalde, directora del Centre Cívic Trinitat Vella, también vincula la alta participación de las mujeres a las “inquietudes vinculadas a la socialización”, que los hombres no sentirían con la misma intensidad. Aun así, afirma que en las actividades comunitarias o territoriales la participación es más equitativa que en los talleres.

Mujeres jubiladas charlando en la cafetería de Can Déu. / Laia Carpio Fusté

“Es importante que haya redes en el barrio y que se compartan espacios e inquietudes, porque las mujeres tienen casuísticas particulares de cuidados y demás”, remarca la directora del centro de Trinitat Vella, que añade: “Es necesario tener en cuenta estas realidades y entender que repercute más en las mujeres, por lo que debemos adoptar una mirada que contemple esas situaciones”. En la misma línea que Aguinagalde, De Castro reflexiona que “generalmente, la generación de mujeres que tiene entre 50 y 70 años ha estado toda la vida pendiente de la casa, de la familia, del trabajo…". Por ello, "es muy importante que compartan experiencias y problemas”, defiende. De hecho, en Can Déu existe la Asociación de Mujeres de Can Déu, un grupo autogestionado de mujeres mayores en el que se realizan conferencias de arte e historia y se habla del día a día.

Neus Bernaus, directora del Centre Cívic de la Barceloneta, asegura que cada año hay más hombres que se animan a probar talleres de música y movilidad, y subraya la necesidad de crear comunidad, hasta el punto de que “en los CAPs recetan talleres y actividades como elemento preventivo de enfermedades para la gente mayor” para fomentar vínculos.

¿Por qué los hombres no van al centro cívico?

Pere, Joaquim y Xavier tienen más de 75 años. Cada día, a las 16:00, se reúnen en la cafetería del Centre Cívic Can Déu para jugar a juegos de mesa, especialmente al dominó. “¿Tú me imaginas a mí bailando flamenco?”, afirma Xavier, mientras los demás se ríen. “Bueno, antes había un coro y cantábamos, pero ahora ya no”, confiesa. Pere atribuye la baja participación de hombres a que “hay más viudas que viudos”, aunque también explica que no le interesan demasiadas de las actividades que ofrece el centro. Aun así, sí se apuntaría a una actividad de juegos de mesa si existiera.

Usuarios jugando al dómino en el bar del centro cívico de Can Déu en el barrio de Les Corts. / EPC/Jordi Cotrina

Aunque voluntariamente no visiten las exposiciones, a veces se cruzan con ellas de camino a la cafetería y les resultan interesantes. Joaquim sentencia que su lugar es el bar, aunque disfruta de la vitalidad que se respira en Can Déu: “Los jueves hay conciertos de jazz en la cafetería y, un día al año, vienen las señoras vestidas con vestidos largos y peinetas y hacen un espectáculo de baile”.

"Ayudas, te ayudan, das y recibes"

Lola, Duli, Blanca, Carmen y Reme también son jubiladas y, reunidas en la misma cafetería, explican que van a diversos centros cívicos de Barcelona y alrededores. Coinciden en que las mujeres son más activas y sociales que los hombres, y tienen más intereses e inquietudes. Incluso una de ellas bromea: “Los hombres no necesitan amistades. ¡Mi marido siempre va detrás de mí o pasa tiempo solo en el huerto o en la ducha!”. Todas destacan los clubes de lectura como su actividad favorita, y a diferencia de las directoras, sí detectan una diferencia en la dinámica del taller cuando solo hay mujeres. “Un profesor de instituto era el único hombre en un grupo de mujeres. No estaba de acuerdo con nuestras opiniones y se le notaba en la cara. Dejó de venir. A los machistas les duelen algunos comentarios”, dispara Duli.

Acceso al centro cívico de Can Déu, en el barrio de Les Corts / Jordi Cotrina

Aunque consideran que las mujeres jubiladas impulsan los centros cívicos, reivindican que hay mujeres que no tienen tiempo para actividades porque siguen ocupándose de la casa o cuidando a los nietos. Por ello, reconocen la importancia de reunirse con otras mujeres: “Ayudas, te ayudan, das y recibes”, asegura Lola. Y añade: “Una conversación entre nosotras es mejor, más barata y agradable que una sesión con el psiquiatra”.