L’Illa Diagonal celebra el fin de su reforma con tres días de fiesta ciudadana

El centro comercial L’Illa Diagonal, el primero construido en Barcelona en el 1993, ha concluido la reforma integral de sus instalaciones y de los Jardins de Sant Joan de Déu tras una inversión global de 32 millones de euros. Para marcar el inicio de esta nueva etapa, se ha organizado una celebración abierta al público que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de septiembre con espectáculos de circo, música en directo y actuaciones de danza.

El acto oficial de inauguración se celebrará el jueves 18 a partir de las 18.00 horas, con la participación de representantes de las entidades propietarias del centro y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La jornada incluirá un amplio programa de actividades que se desarrollará tanto en el interior del complejo como en los espacios renovados de los jardines y el Umbracle. El evento culminará con un concierto del cantante Ramon Mirabet.

Entre los espectáculos previstos destacan la actuación de un funambulista que cruzará a más de 20 metros de altura un recorrido de 60 metros sobre los Jardins de Sant Joan de Déu, así como una pieza de danza vertical a cargo de la compañía Del Revés. Durante los tres días de celebración, se ofrecerán diferentes actividades de circo y acrobacia de acceso gratuito, con aforo limitado.

Según han informado desde Illa Diagonal en un comunicado, la remodelación se ha centrado en la integración de criterios de sostenibilidad y accesibilidad. En el ámbito exterior, los Jardins de Sant Joan de Déu, con más de 8.000 metros cuadrados, han sido rediseñados por el estudio Batlleiroig, incorporando nuevas zonas de juego infantil, áreas lúdicas con agua, un amfiteatro y una mejora de la biodiversidad con la plantación de más verde

El Umbracle, una pérgola de 200 metros de longitud, se presenta como un nuevo refugio climático y espacio gastronómico, con cuatro terrazas de restauración. En el interior del centro comercial, las intervenciones han consistido en la modernización de zonas comunes, baños y sistemas de iluminación, junto con medidas de eficiencia energética como la instalación de placas solares, que permitirán reducir más de 75.000 kilos de emisiones de CO₂ anuales, informan las mismas fuentes.