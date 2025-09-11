Govern, partidos y sindicatos rinden homenaje a Salvador Allende en Barcelona

Representantes de entidades, partidos, sindicatos y también del Govern han rendido homenaje este jueves en Barcelona al expresidente chileno Salvador Allende, muerto a raíz del golpe de Estado del general Pinochet en 1973.

Como cada 11 de septiembre, los organizadores han escogido la plaza que lleva su nombre, en el distrito de Horta-Guinardó, para celebrar el homenaje, entorpecido por la lluvia.

El acto, organizado por el Centro Salvador Allende y el Comité Ciudadano para el Homenaje a Salvador Allende en Barcelona, con la colaboración de Casa Amèrica Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, ha contado con la presencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

"Reivindicamos la figura de Salvador Allende como símbolo de la democracia, faro que nos empuja a construir una sociedad más justa", ha destacado Dalmau en un mensaje en X, en el que ha agradecido a los organizadores y a los vecinos que mantengan "viva su memoria y su legado universal".

También han asistido representantes de los comunes como David Cid, Gerardo Pisarello o Janet Sanz, el diputado de ERC en el Parlament y exconseller Joan Ignasi Elena, así como los secretarios generales de UGT y CCOO de Cataluña, Camil Ros y Belén López, entre otros.