Moret apela a la defensa del catalán en el homenaje a la tumba de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya

Miles de personas, entre representantes de instituciones, entidades y población civil, han peregrinado un año más hasta la iglesia de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) para participar de la tradicional ofrenda floral de Rafael Casanova en el marco de la Diada de Catalunya. La alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha aprovechado el acto para reivindicar, como ya había hecho horas antes el Govern de Salvador illa, la lengua catalana, uno de esos "elementos identitarios" que, como la cultura, "nos dan fuerza como país". Una reivindicación que llega justo después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya dado un varapalo al modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana.

En el acto previo para, también, homenajear a la figura de Rafael Casanova, en Barcelona, ha sido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, quien ha defendido que el catalán forma parte de la columna vertebral de la "cohesión social" de la "nación".

Así, Moret ha aprovechado su intervención en el tramo final del acto para reivindicar que, desde Sant Boi, "apelamos a este espíritu plural e integrador en favor de una Catalunya justa, solidaria y próspera" que la ciudad revive desde aquella histórica Diada de 1976, en la que miles de catalanes procedentes de todo el territorio acudieron a la ciudad del Baix Llobregat para conmemorar el 11 de septiembre por primera vez tras la muerte del dictador Francisco Franco. "Acudieron a Sant Boi compartiendo un anhelo por el entendimiento, el respeto, la pluralidad y la convivencia como elementos fundamentales para construir un país de todos", ha dicho la alcaldesa, quien ha insistido en que "es un orgullo" para todos los santboianos "convertirse de nuevo en símbolo institucional y de la identidad colectiva de nuestro país".

El acto

Como es habitual, la celebración de la Diada en Sant Boi ha contado distintos representantes de las principales instituciones del país, así como partidos políticos, sindicatos y entidades de la sociedad civil, junto con alcaldesas y alcaldes de los municipios del Baix Llobregat. Entre las figuras más destacadas, han acudido: el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en representación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera d' Igualtat i Feminisme, Eva Menor; y el conseller d'Unió Europea i Acción Exterior, Jaume Duch.

La conmemoración ha empezado pasado poco después de las 10 h de la mañana, cuando los integrantes del bestiario institucional de Sant Boi han ofrecido el tradicional Ball de l'Àliga. EL evento ha seguido con la izada de la Senyera en el exterior de la iglesia después de que la Coral Renaixença haya entregado la bandera a las autoridades con motivo del 50 aniversario de la entidad, que, además, ha interpretado también el 'Cant de la Senyera' justo antes de proceder al homenaje a la tumba de Rafael Casanova.

Aunque la jornada ha transcurrido con absoluta normalidad y sin ningún altercado destacable, este año, ha habido un par de elementos fuera del guion. Por un lado, la ofrenda ha contado con la presencia de distintos integrantes de la plataforma Ni un pam de terra, que ha aireado pancartas y alguna consigna en contra de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, ubicado también en la comarca del Baix Llobregat. Además, a Sant Boi han asistido también algunos militantes del partido de extrema derecha Aliança Catalana (AC), que, pese a no haber sido nombrados por la megafonía en el momento de la ofrenda —a diferencia de los demás partidos, entidades o sindicatos—, han colocado su propia ofrenda floral junto con la otra setentena de participantes.

Además, al acto también han asistido representantes de la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació Catalana de Municipis (ACM), sindicatos y partidos políticos, además de los alcaldes y otros representantes de los municipios del área de Barcelona.