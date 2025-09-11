Collboni reivindica el catalán ante "la incomprensión y hostilidad" que sufre

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado este jueves el catalán como lengua que "une" a toda la población de Catalunya ante la "incomprensión y a veces la hostilidad" que sufre.

En declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, Collboni ha hecho énfasis en el papel de Barcelona como "capital del país".

"El ejercicio de esta capitalidad del país, que sobre todo tiene una vertiente cultural de identidad, y también económica, es lo que hace fuerte a la nación y al conjunto del pueblo de Catalunya, más en un momento donde todavía tenemos que sufrir la incomprensión y a veces la hostilidad por el uso de la lengua que nos une. Su uso social y también en la escuela", ha remarcado.

Así se ha pronunciado Collboni el día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara varios artículos del decreto que blinda el catalán como idioma vehicular de la enseñanza.

Por otro lado, el alcalde ha destacado también el acto de izada de la senyera que se celebró este jueves ante el Parlament y ha subrayado que se lanzó "un mensaje de unidad del pueblo catalán" en torno a la bandera catalana, así como de "la vocación de capital de Catalunya que tiene Barcelona".