Polémica con el TSJC
Collboni reivindica el catalán ante "la incomprensión y hostilidad" que sufre
El TSJC anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela
Salvador Illa recurrirá la sentencia del TSJC sobre el catalán: "No permitiré que nadie haga un uso político de la lengua"
Òmnium Cultural carga contra el TSJC por la sentencia sobre el catalán: "Es una ofensiva españolista contra Catalunya"
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado este jueves el catalán como lengua que "une" a toda la población de Catalunya ante la "incomprensión y a veces la hostilidad" que sufre.
En declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, Collboni ha hecho énfasis en el papel de Barcelona como "capital del país".
"El ejercicio de esta capitalidad del país, que sobre todo tiene una vertiente cultural de identidad, y también económica, es lo que hace fuerte a la nación y al conjunto del pueblo de Catalunya, más en un momento donde todavía tenemos que sufrir la incomprensión y a veces la hostilidad por el uso de la lengua que nos une. Su uso social y también en la escuela", ha remarcado.
Así se ha pronunciado Collboni el día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara varios artículos del decreto que blinda el catalán como idioma vehicular de la enseñanza.
Por otro lado, el alcalde ha destacado también el acto de izada de la senyera que se celebró este jueves ante el Parlament y ha subrayado que se lanzó "un mensaje de unidad del pueblo catalán" en torno a la bandera catalana, así como de "la vocación de capital de Catalunya que tiene Barcelona".
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Una futura área de innovación en la metrópolis de Barcelona proyecta unos 9.000 nuevos puestos de trabajo
- La basura y el abandono sepultan un monasterio olvidado en Barcelona: “Es una vergüenza que esté así”
- Colapsada la reserva de visitas a estaciones fantasma del metro de Barcelona
- Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia