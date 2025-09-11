El club de jubiladas autodidactas que se forman juntas desde hace 20 años: "Disfruto, aprendo y puedo socializar"

“Perdonad, que como es el primer día, nos damos muchos besos y abrazos”, avisa Fe Escat al entrar en la sala de reuniones de la asociación Dones de Can Déu. A sus 77 años, imparte charlas sobre temas muy variados, que van desde arte hasta sexualidad y tecnología. Este grupo autogestionado de mujeres mayores se reúne cada semana desde hace más de 20 años para aprender, debatir y compartir experiencias. La asociación es un espacio gratuito y abierto, con sesiones todos los miércoles a las 10:30 h en el centro cívico Can Déu del barrio de les Corts y alguna que otra excursión. Los encuentros duran un par de horas, según el ánimo y las ganas de charlar de las asistentes.

“Esto es como si fuera mi casa, mi escuela, mi lugar de crecimiento, mi todo. Es donde he aprendido a ser fuerte, a ser valiente, y mucho más”, confiesa Mercè en una nota de voz a la 'maestra'. Quería explicar lo que significa para ella la asociación, aunque no pudiera asistir a la sesión a la que acudió EL PERIÓDICO. Hace casi 25 años, Escat daba conferencias en el colegio de adultos del centro cívico Tomasa Cuevas del mismo barrio y había mujeres que querían aprender más, así que empezó a ofrecer charlas regulares de forma voluntaria. “¡Callad, cariños míos, que no puedo hacer la entrevista!”, pide a sus compañeras, que se están saludando con desmedido entusiasmo y contándose cómo les ha ido el verano.

Cuando empezaron los encuentros eran 18 mujeres. Antes de la pandemia llegaron a ser 110, y por motivos de espacio tuvieron que trasladarse a Can Déu. Actualmente, se reúnen unas 70 mujeres por sesión. Escat es licenciada en Arte e Historia y prepara conferencias sobre los temas que le pidan las asistentes o que a ella le llame la atención, aunque luego la conversación evoluciona: “Podemos estar hablando de un problema familiar, y al cabo de un momento, de un pintor flamenco”.

Un grupo de mujeres mayores en el Centre Civic Can Déu, en Les Corts / Elisenda Pons / EPC

Para esta sesión, Escat ha elegido hablar de Inteligencia Artificial. Escat eligió este tema porque recibió una conversación entre una persona y una IA sobre los sueños y, fascinada por la capacidad de esta tecnología, decidió compartirla con su grupo de mujeres. Lee el diálogo en voz alta mientras la treintena de asistentes escucha en silencio sepulcral. Al terminar, comparten sus opiniones: “Hay adolescentes que lo pasan mal, pero conectan con la inteligencia artificial”, sostiene una. “Yo creo que hace que la gente no piense”, juzga otra. “Yo utilicé la IA para hacer una carta de agradecimiento a un médico, me lo recomendó mi hija”, celebra una tercera. La conversación deriva hacia un tema que las afecta directamente: las estafas. Una de las asistentes incluso se levanta y toma el micrófono de Escar para explicar sus estrategias para evitarlas.

Antes de dar paso al bloque final de tertulia, celebran el octogésimo cumpleaños de Trini. “Porque es una chica excelente… ¡y siempre lo será!”, cantan todas al unísono, justo antes de repartir bombones. Escar vuelve a coger el micrófono para preguntar a Conchita, una nueva integrante, sobre su vida. "¡Pensaba que no me correspondía bombón! Me siento bienvenida”, agradece. La formadora intenta reconducir la charla hacia las historias de verano, pero se han formado corrillos y la cita deriva en un fluir de conversaciones orgánicas por toda la sala.

Mucho más que conferencias

Los encuentros de Can Déu no son solo conferencias con debate: son un espacio para compartir problemas y vivencias. “Cuando las personas se jubilan, necesitan cariño", asegura Escar. Y añade: “Aquí, médicos y psicólogos me han mandado a personas que no se encontraban bien, porque se crea una red a partir de lo que tenemos en común. Algunas han perdido hijos, muchas son viudas… y aquí se entienden”. “Cuando haces un voluntariado, piensas en lo que das, cuando lo que recibes es inmensamente más importante”, subraya.

Fe Escar imparte charlas cada miércoles en el grupo de mujeres mayores 'Dones de Can Déu' / Elisenda Pons / EPC

También destaca la diversidad del grupo: algunas mujeres son abogadas o médicas, mientras que otras aprendieron a escribir de adultas, como Mercè. Algunas son vecinas de Les Corts y otras vienen de más lejos. Por ejemplo, Paqui, Pilar y Maricarmen son del Baix Guinardó y desde hace seis años van juntas cada miércoles hasta el centro cívico Can Déu. “Me encuentro bien y con estas charlas disfruto, aprendo y puedo socializar y compartir ideas”, explica Paquita. Maricarmen cuenta que el grupo de 'Dones de Can Déu' le ayudó durante la pandemia, ya que cada día se enviaban fotos. “Veíamos lo que hacíamos todas: unas cocinando, otras limpiando, algunas haciendo el tonto con sombreros… Nos veíamos, nos saludábamos, nos animábamos”, recuerda.

A otra integrante, Carme, le gusta asistir porque quiere estar informada “tanto de temas de actualidad como del pasado”. Ella lleva 15 años en 'Dones de Can Déu': “Nos hemos convertido en familia”. También disfruta de las salidas del grupo, a museos como el Poble Espanyol, a Montserrat o a parques arqueológicos. Amèlia, por su parte, disfruta especialmente de las charlas de historia porque “Fe se las prepara mucho”. Además, se siente muy a gusto con el grupo: “Todas somos muy feministas. Creemos en el poder de la mujer y queremos estar en todos lados”.